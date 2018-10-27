Ливерпуль разгромил соперника, Вест Хэм без Ярмоленко упустил победу. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Ливерпуль пока не проигрывал в этом сезоне Премьер-лиги

Состоялись шесть матчей 10 тура английской Премьер-лиги.

Ливерпуль одержал восьмую победу в чемпионате, обыграв на своем поле Кардифф со счетом 4:1. Дублем в составе мерсисайдцев отличился Садио Мане. Лидер Ливерпуля египтянин Мохамед Салах отметился голом и отдал две результативные передачи. Ливерпуль пока не знает поражений в новом сезоне английской Премьер-лиги и с 26 очками возглавляет турнирную таблицу.

Клуб Андрея Ярмоленко, который недавно получил тяжелую травму и выбыл на полгода, Вест Хэм упустил победу в выездном матче с Лестером. Молотобойцы первыми открыли счет, отличился Бальбуена, но на 89-й минуте Ндиди сравнял счет. Стоит отметить, что с 38-й минуты Вест Хэм играл в меньшинстве.

Уотфорд - Хаддерсфилд - 3:0

Голы: Перейра, 10 Деулофеу, 19 Саксесс, 80

Фулхэм - Борнмут - 0:3

Голы: Уилсон, 14 (пен.), 85, Брукс, 72,

Ливерпуль - Кардифф - 4:1

Голы: Салах, 10, Мане, 66, 87, Шакири, 84 - Патерсон, 77

Брайтон - Вулверхэмптон - 1:0

Гол: Мюррей, 48

Саутгемптон - Ньюкасл - 0:0

Лестер - Вест Хэм - 1:1

Голы: Ндиди, 89 - Бальбуена, 30

Удаление: Нобл, 38

0:1

1:1

Таблица сайта Myscore.com.ua

Посреди недели Ливрепуль разгромил Црвену Звезду 4:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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