Ливерпуль разгромил соперника, Вест Хэм без Ярмоленко упустил победу. Результаты матчей чемпионата Англии - видео

Состоялись шесть матчей 10 тура английской Премьер-лиги.
Ливерпуль одержал восьмую победу в чемпионате, обыграв на своем поле Кардифф со счетом 4:1. Дублем в составе мерсисайдцев отличился Садио Мане. Лидер Ливерпуля египтянин Мохамед Салах отметился голом и отдал две результативные передачи. Ливерпуль пока не знает поражений в новом сезоне английской Премьер-лиги и с 26 очками возглавляет турнирную таблицу.
Клуб Андрея Ярмоленко, который недавно получил тяжелую травму и выбыл на полгода, Вест Хэм упустил победу в выездном матче с Лестером. Молотобойцы первыми открыли счет, отличился Бальбуена, но на 89-й минуте Ндиди сравнял счет. Стоит отметить, что с 38-й минуты Вест Хэм играл в меньшинстве.
Уотфорд - Хаддерсфилд - 3:0
Голы: Перейра, 10 Деулофеу, 19 Саксесс, 80
Фулхэм - Борнмут - 0:3
Голы: Уилсон, 14 (пен.), 85, Брукс, 72,
Ливерпуль - Кардифф - 4:1
Голы: Салах, 10, Мане, 66, 87, Шакири, 84 - Патерсон, 77
Брайтон - Вулверхэмптон - 1:0
Гол: Мюррей, 48
Саутгемптон - Ньюкасл - 0:0
Лестер - Вест Хэм - 1:1
Голы: Ндиди, 89 - Бальбуена, 30
Удаление: Нобл, 38
0:1
1:1
Таблица сайта Myscore.com.ua
Посреди недели Ливрепуль разгромил Црвену Звезду 4:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
НВ
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