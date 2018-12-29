Ливерпуль разгромил Арсенал, Тоттенхэм сенсационно проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Вчера, 23:15 403 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль закрепился на первом месте АПЛ

Сегодня, 29 декабря, состоялись шесть матчей 20 тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Ливерпуль не оставил шансов лондонскому Арсеналу. "Канониры" первыми открыли счет, но в течение трех минут дважды пропустили от Роберто Фирмино и уже к 16-й минуте уступали 2:1.

До перерыва в воротах Арсенала побывали еще два мяча - отличились Садио Мане и Мохамед Салах с пенальти. Во втором тайме мерсисайдцы добили соперника пятым голом, который забил Фирмино, оформив хет-трик ударом с пенальти.

Ливерпуль набрал 54 очка и оторвался от Тоттенхэма, который идет вторым, на 9 пунктов. Поспособствовали этому сами "шпоры", которые проиграли на своем поле Вулверхэмптону 1:3. Уже завтра, 30 декабря, Манчестер Сити может вернуться на второе место, если победит Саутгемптон.

Ливерпуль - Арсенал - 5:1

Голы: Фирмино, 14, 16, 65 (пен), Салах, 45 (пен), Мане, 32 - Мейтленд-Найлз, 11

Ливерпуль: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 83), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо, Шакири, Мане (Хендерсон, 62), Фирмино, Салах

Арсенал: Лена, Папастатопулос, Мустафи (Косьельни, 46), Колашинац (Гендузи, 80), Лихтштайнер, Джака, Мейтленд-Найлз, Рэмзи, Торрейра, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71)

Предупреждение: Робертсон, 26, Джака, 33

Обзор матча

Брайтон - Эвертон - 1:0

Гол: Локадия, 59

Лестер - Кардифф - 0:1

Гол: Камараса, 90+2

Нереализованный пенальти: Мэддисон, 75

Тоттенхэм - Вулверхэмптон - 1:3

Голы: Кейн, 22 - Боли, 72, Хименес, 84, Коста, 87

Обзор матча

Уотфорд - Ньюкасл - 1:1

Голы: Дукур, 82 - Рондон, 29

Фулхэм - Хаддерсфилд - 1:0

Гол: Митрович 90+1

Нереализованный пенальти: Камара, 81

Турнирное положение

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В прошлом туре чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Ньюкасл 4:0, а Тоттенхэм без проблем разобрался с Борнмутом - 5:0

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