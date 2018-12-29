Ливерпуль разгромил Арсенал, Тоттенхэм сенсационно проиграл. Результаты матчей чемпионата Англии - видео
Сегодня, 29 декабря, состоялись шесть матчей 20 тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Ливерпуль не оставил шансов лондонскому Арсеналу. "Канониры" первыми открыли счет, но в течение трех минут дважды пропустили от Роберто Фирмино и уже к 16-й минуте уступали 2:1.
До перерыва в воротах Арсенала побывали еще два мяча - отличились Садио Мане и Мохамед Салах с пенальти. Во втором тайме мерсисайдцы добили соперника пятым голом, который забил Фирмино, оформив хет-трик ударом с пенальти.
Ливерпуль набрал 54 очка и оторвался от Тоттенхэма, который идет вторым, на 9 пунктов. Поспособствовали этому сами "шпоры", которые проиграли на своем поле Вулверхэмптону 1:3. Уже завтра, 30 декабря, Манчестер Сити может вернуться на второе место, если победит Саутгемптон.
Ливерпуль - Арсенал - 5:1
Голы: Фирмино, 14, 16, 65 (пен), Салах, 45 (пен), Мане, 32 - Мейтленд-Найлз, 11
Ливерпуль: Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 83), Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум (Лаллана, 78), Фабиньо, Шакири, Мане (Хендерсон, 62), Фирмино, Салах
Арсенал: Лена, Папастатопулос, Мустафи (Косьельни, 46), Колашинац (Гендузи, 80), Лихтштайнер, Джака, Мейтленд-Найлз, Рэмзи, Торрейра, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71)
Предупреждение: Робертсон, 26, Джака, 33
Обзор матча
Брайтон - Эвертон - 1:0
Гол: Локадия, 59
Лестер - Кардифф - 0:1
Гол: Камараса, 90+2
Нереализованный пенальти: Мэддисон, 75
Тоттенхэм - Вулверхэмптон - 1:3
Голы: Кейн, 22 - Боли, 72, Хименес, 84, Коста, 87
Обзор матча
Уотфорд - Ньюкасл - 1:1
Голы: Дукур, 82 - Рондон, 29
Фулхэм - Хаддерсфилд - 1:0
Гол: Митрович 90+1
Нереализованный пенальти: Камара, 81
Турнирное положение
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В прошлом туре чемпионата Англии Ливерпуль разгромил Ньюкасл 4:0, а Тоттенхэм без проблем разобрался с Борнмутом - 5:0
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