Ливерпуль - ПСЖ. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ следит за игрой первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем и ПСЖ, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 18 сентября, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, ван Дейк, Гомес, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Кейта - Шакири, Салах, Мане

ПСЖ: Ареола - Менье, Кимпембе, Тиаго Силва, Бернат - Маркиньос, Рабьо, Ди Мария - Неймар, Кавани, Мбаппе

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Ливерпуле на стадионе Анфилд, начнется 18 сентября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Ливерпуль: вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря четвертому месту в английском первенстве прошлого сезона. Команда подходит к игре с девятиматчевой победной серией в рамках предсезонных и официальных поединков. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Деяна Ловрена, полузащитника Адама Лаллану, под вопросом участие и нападающего Роберто Фирмино.

ПСЖ: вышел в групповой этап Лиги чемпионов благодаря чемпионскому титулу во Франции. Команда подходит к игре с семиматчевой победной серией в рамках предсезонных и официальных поединков. Коллектив не сможет рассчитывать из-за дисквалификации на вратаря Джанлуиджи Буффона и полузащитника Марко Верратти, а также из-за травм - на защитников Дани Алвеша и Левена Курзава.

Статистика знает два официальных матча между соперниками, в которых у каждой из команд по одной победе: в полуфинале Кубка обладателей кубков 1997 года ПСЖ выиграл на своем поле 3:0, после чего уступил на выезде 0:2, но прошел дальше.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,15, тогда как выигрыш ПСЖ оценивается в 3,10, а ничья - в 3,60.

Текстовая онлайн-трансляция НВ