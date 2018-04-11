Ливерпуль прошел Манчестер Сити, Рома сенсационно выбила Барселону. Определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов

10 апреля определились первые полуфиналисты Лиги Чемпионов.

Рома, которая проиграла первый матч 1:4, смогла победить дома и пройти дальше. При том, что соперником команды была Барселона.

Эдин Джеко взялся за дело еще на шестой минуте, реализовав выход 1 на 1 после отличного заброса де Росси. Во втором тайме Джеко выступил в роли "ассистента", заработав пенальти, который реализовал капитан римлян. А третий гол забил Костас Манолас, идеально подставив голову под подачу с углового.

Дальше Рома вполне уверенно оборонялась, и как итог, вышла в полуфинал, подарив этому розыгрышу Лиги Чемпионов сенсацию, о которой будут вспоминать очень и очень долго.

Рома — Барселона 3:0

Голы: Джеко, 6, Де Росси, 58 (с пенальти), Манолас, 82

Рома: Алиссон – Манолас, Фасио, Жезус – Флоренци, Наингголан (Эль Шаарави, 77), Де Росси, Строотман, Коларов – Шик (Ундер, 72), Джеко

Барселона: тер Штеген – Семеду (Дембеле, 88), Пике, Умтити, Альба – Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс (Алькасер, 85), Иньеста (Гомеш, 81) – Месси, Суарес

Ливерпуль, который забил три безответных гола в ворота Сити в первом тайме, выходил на игру с явным желанием поосторожничать. И неизвестно, как бы все сложилось, будь рефери матча немного жестче, а, главное, внимательнее.

Манчестер Сити реализовал первый же свой момент - Стерлинг запрессинговал ван Дейка, а позже отдал точный пас на Габриэля Жезуса, который расстрелял ворота Кариуса. Весь первый тайм проходил под диктовку Сити - Ливерпуль смог нанести первый удар лишь на 40-й минуте.

На 42-й Сане, казалось бы, забил второй гол, но рефери отменил его, посчитав, что немец находился в офсайде. Как показали повторы, это была ошибка, ведь к немцу мяч попал после отскока от капитана Ливерпуля Джеймса Милнера.

Во втором тайме все, казалось бы, шло по тому же сценарию - Ливерпуль защищается, Сити плетет кружева, но на 56-й минуте все перевернулось. Красным удалась отличная атака, в ходе которой они преодолели всю защиту горожан в два паса - и Салаху оставалось лишь перебросить Эдерсона, с чем он спокойно справился.

После пропущенного мяча Сити откровенно поплыл - свидетельством этого стал кошмарный пас Отаменди прямо в ноги Роберто Фирмино, который поставил точку в поединке. После этого у игроков Сити не было ни желания, ни сил, чтобы бороться - Ливерпуль стал вторым полуфиналистом Лиги Чемпионов.

Манчестер Сити — Ливерпуль 1:2 (первый матч — 0:3)

Голы: Габриэль Жезус, 2 — Салах, 56, Фирмино, 77

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Ляпорт — Фернандиньо, Де Брюйне — Стерлинг, Б. Силва (Гюндоган, 74), Д. Силва (Агуэро, 66), Сане — Габриэль Жезус

Ливерпуль: Кариус — Александер-Арнольд (Клайн, 82), ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Милнер, Вейналдум — Салах (Ингз, 90), Фирмино (Клаван, 81), Мане

Накануне Манчестер Сити не смог справиться с Ливерпулем.