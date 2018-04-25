Ливерпуль приблизился к поездке в Киев

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль крупно переиграл Рому со счетом 5:2 на своем поле, благодаря чему приблизился к выходу в финал, который состоится в Киеве.

Хозяева поля поначалу не форсировали события, а на 19-й минуте едва не пропустили в свои ворота - это Александар Коларов заставил Лориса Кариуса дальним ударом перевести мяч в перекладину собственных ворот.

По истечение первой трети часа английский коллектив начал все сильнее придавливать соперника к его воротам за счет быстрых контратак, в результате чего у владений Алиссона раз за разом возникали моменты. Пробить бразильского вратаря удалось на 36-й минуте Мохамеду Салаху, который обводящим ударом с правого края штрафной попал точно в левую девятку.

На перерыв команды ушли при счете 2:0, когда Роберто Фирмино вывел Салаха один на один с голкипером итальянского клуба, и тот перекинул мяч через вратаря в сетку.

Перерыв не пошел на пользу Роме, ведь уже на 56-й минуте Ливерпуль утроил свой перевес. Салах прострелил на Садио Мане, а тот пробил точно в цель. Прошло всего пять оборотов секундной стрелки, и на сей раз передача египтянина нашла Фирмино, который сделал счет 4:0. Бразилец же установил результат 5:0, когда пробил ударом головой после подачи от Джеймса Милнера.

К чести подопечных Эусебио Ди Франческо, они пришли в себя и смогли забить два мяча. Сперва Эдин Джеко сумел оторваться от оппонента в чужой штрафной и сократить отставание на 81-й минуте. Спустя четыре минуты гости заработали пенальти, который реализовал Диего Перотти.

5:2 - ответный поединок состоится в Риме 2 мая. Для выхода в финал Роме нужно выиграть 3:0, 4:1 или с разницей в четыре гола.

Ливерпуль - Рома 5:2

Голы: Салах, 36,45+1, Мане, 56, Фирмино, 61, 69 - Джеко, 81, Перотти, 85 (с пенальти)

Ливерпуль: Кариус — Александр-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 18), Хендерсон, Милнер — Салах (Ингз, 75), Фирмино (Клаван, 90+3), Мане

Рома: Алиссон — Фасио, Манолас, Жезуш (Перотти, 67) — Флоренци, Де Росси (Гоналон, 67), Строотман, Коларов — Ундер (Шик, 46), Джеко, Наингголан

Предупреждены: Александр-Арнольд, Ловрен, Хендерсон — Жезуш, Фасио

НВ