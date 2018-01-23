Ливерпуль прервал победную серию поражением от последней команды чемпионата Англии

В последнем матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль на выезде уступил Суонси.

Ливерпуль на протяжении всего матча владел инициативой и создавал множество моментов у ворот "Лебедей", но забить так и не смог. В то же время, Суонси отличился в конце первого тайма: Элфи Моусон отправил мяч в ворота после розыгрыша углового.

В последней атаке Ливерпуля в матче Роберто Фирмино головой в упор пробил в штангу, а Адам Лаллана не смог протолкнуть мяч уже в пустые ворота.

1:0 - Суонси остается последней командой английской Премьер-лиги, несмотря на победу, а Ливерпуль продолжает идти на четвертой позиции, упустив шанс догнать Челси. Суонси прервал четырехматчевую победную серию мерсисайдцев, во время которой в том числе был обыгран лидер английского чемпионата Манчестер Сити.

Суонси - Ливерпуль 1:0

Гол: Моусон, 40

Суонси: Фабиански — Нотон, ван дер Хоорн, Фернандес, Моусон, Ольссон — Ки, Фер, Клукас — Дайер (Кэрролл, 64), Айю (Бони, 79)

Ливерпуль: Кариус — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 68), Джан, Вейналдум (Ингз, 73) — Салах, Фирмино, Мане

Предупреждения: Робертсон, Матип

Накануне преследователь Ливерпуля в турнирной таблице чемпионата Англии - Тоттенхэм - на выезде не смог обыграть Саутгемптон.

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