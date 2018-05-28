Ливерпуль после проигранного финала Лиги чемпионов подписал защитника за 50 миллионов евро

Финалист Лиги чемпионов Ливерпуль подписал защитника Монако Фабиньо.

О завершении сделки мерсисайдцы сообщили на своем официальном сайте. 24-летний бразилец подписал с Ливерпулем долгосрочный контракт, другие детали сделки не сообщаются.

В то же время, британские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 50 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне в чемпионате Франции Фабиньо провел 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Фабиньо один год отыграл в системе мадридского Реала, а с 2013 года защищал цвета Монако.

Еще в прошлом году Ливерпуль договорился о переходе этим летом полузащитника РБ Лейпциг Наби Кейта за 52 миллиона евро.

26 мая Ливерпуль уступил Реалу в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 1:3.