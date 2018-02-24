Ливерпуль поднялся на второе место. Результаты матчей чемпионата Англии

Ливерпуль не испытал проблем в матче с Вест Хэмом

В субботу, 24 февраля, состоялись семь матчей 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль одержал вторую победу подряд, на своем поле разгромив Вест Хэм. В первом тайме команда Юргена Клоппа открыла счет усилиями Эмре Джана, а после перерыва забила еще трижды, причем авторами голов стали разные футболисты - Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. Вест Хэм ответил только голом Антонио.

Благодаря этой победе Ливерпуль поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив Манчестер Юнайтед. Команда Жозе Моуриньо может потеснить мерсисайдцев, если 25 февраля наберет очки в матче против Челси.

Ливерпуль — Вест Хэм 4:1

Голы: Джан, 29, Салах, 51, Фирмино, 57, Мане, 77 — Антонио, 59

Ливерпуль: Кариус — Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Джан, Милнер — Салах (Соланке, 87), Фирмино (Лаллана, 82), Мане (Морено, 87)

Вест Хэм: Адриан — Сабалета, Коллинз, Огбонна, Крессуэлл, Эвра — Мариу (Райс, 83), Куяте, Нобл, Лансини (Антонио, 58) — Арнаутович (Чичарито, 83)

Предупреждения: Коллинз, Куяте

Результаты других матчей 28-го тура английской Премьер-лиги:

Лестер – Сток Сити 1:1

Голы: Батленд, 70 (автогол) - Шакири, 43

Вест Бромвич – Хаддерсфилд 1:2

Голы: Доусон, 64 — ван ла Парра, 48, Мунье, 56

Бернли – Саутгемптон 1:1

Голы: Барнс, 67 — Габбьядини, 90

Борнмут – Ньюкасл 2:2

Голы: Смит, 80, Гослинг, 89 — Гэйл, 17, 45

Брайтон – Суонси 4:1

Голы: Мюррей, 18 (с пенальти), 69, Кнокерт, 73, Локадия, 90 — Данк, 85 (автогол)

Турнирное положение

Таблица официального сайта УЕФА

Напомним, в матче прошлого тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль на выезде одолел Саутгемптон.

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