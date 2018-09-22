Ливерпуль побил клубный рекорд, Манчестер Сити разгромил аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 22 сентября, состоялись восемь матчей шестого тура чемпионата Англии по футболу.
Один из лидеров турнира - Ливерпуль - одержал шестую победу подряд, на своем поле разгромив Саутгемптон - 3:0. Все голы в этом матче случились в первом тайме: Худт поразил собственные ворота уже в дебюте встречи, а позже успех мерсисайдцев закрепили Жоэль Матип и Мохамед Салах.
Ливерпуль начал сезон с семи побед подряд (шесть в Премьер-лиге и еще одна в Лиге чемпионов), чего ему не удавалось достичь еще никогда в своей истории. Как минимум, до воскресного матча Челси команда Юргена Клоппа возглавила турнирную таблицу чемпионата Англии.
Ливерпуль - Саутгемптон 3:0
Голы: Худт, 10 (в свои ворота), Матип, 21, Салах, 45+3
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк (Гомес, 55), Робертсон — Вейналдум (Кейта, 71), Хендерсон — Салах, Шакири (Милнер, 46), Мане — Фирмино
Саутгемптон: Маккарти — Вестергор, Худт, Бертранд — Суареш, Хойбьерг, Ромеу (Армстронг, 55), Лемина, Таргетт (Беднарек, 55) — Редмонд, Лонг (Остин, 79)
Предупреждения: Ромеу, Лемина
Манчестер Сити в отчетном туре также добыл уверенную победу. После неудачи в Лиге чемпионов посреди недели, команда Пепа Гвардиолы возместила всю злость на аутсайдере чемпионата Англии - Кардиффе. Уже в первом тайме "горожане" забили трижды, после чего добавили два гола после перерыва. Героем матча стал Рияд Марез, который оформил дубль.
В турнирной таблице в активе Манчестер Сити 16 очков, что на два балла меньше, чем у Ливерпуля.
Кардифф – Манчестер Сити 0:5
Голы: Агуэро, 32, Бернарду Силва, 35, Гюндоган, 44, Марез, 67, 89
Кардифф: Этеридж – Моррисон, Каннингем, Пелтьер (Ричардс, 51), Манга – Роллс, Артер, Рид, Камараса, Хойлетт (Мерфи, 75) – Уорд (Зохоре, 63)
Манчестер Сити: Эдерсон – Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф – Гюндоган (Фоден, 69), Фернандиньо (Стоунз, 74), Стерлинг – Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Марез, 61)
Предупреждения: Роллс – Фернандиньо
Манчестер Юнайтед в шестом туре не смог на своем поле обыграть новичка чемпионата - Вулверхэмптон. В первом тайме первым голом в составе "Красных дьяволов" отметился бывший полузащитник Шахтера Фред, но после перерыва "Волки" усилиями Жоау Моутиньо восстановили паритет.
В турнирной таблице Манчестер Юнайтед пока только шестой.
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:1
Голы: Фред, 18 — Моутиньо, 53.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Шоу — Фред (Марсьяль, 63), Феллаини, Погба — Лингард (Перейра, 75), Лукаку, Санчес (Мата, 63).
Вулверхэмптон: Патрисиу — Коади, Боли, Беннетт — Доэрти, Моутиньо (Саисс, 80), Невеш, Хонни — Кошта (Траоре, 75), Хименес, Жота (Уайт-Гиббс, 87).
Предупреждения: Шоу — Невеш.
Результаты других матчей шестого тура Премьер-лиги:
Фулхэм — Уотфорд 1:1
Голы: Митрович, 78 — Грэй, 2
Бернли – Борнмут 4:0
Голы: Выдра, 39, Леннон, 41, Барнс, 83, 88
Кристал Пэлас – Ньюкасл 0:0
Лестер – Хаддерсфилд 3:1
Голы: Ихеаначо, 19, Мэддисон, 66, Варди, 75 — Йоргенсен, 5
Брайтон - Тоттенхэм 1:2
Голы: Нокэрт, 90+3 - Кейн, 42 (с пенальти), Ламела, 76
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, посреди недели в первом туре Лиги чемпионов Ливерпуль на последних минутах вырвал победу у ПСЖ, а Манчестер Сити сенсационно на своем поле уступил Лиону.
НВ
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