Ливерпуль победил Манчестер Юнайтед, Арсенал проиграл Саутгемптону. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 20:45 257 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль снова обошел Манчестер Сити

Ливерпуль победил Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 в 17 туре английской Премьер-лиги и вернулся на первую строчку чемпионата.

Чтобы вернуться на первое место, куда вчера поднялся Манчестер Сити, Ливерпуль устраивала только победа. Мерсисайдцы первыми открыли счет усилиями Садио Мане, который получил пас от Фабиньо, оказался один перед ворота Манчестер Юнайтед и пробил мимо голкипера. Гости отыгрались уже через девять минут, когда Джесси Лингард удачно сыграл на добивании.

Во втором тайме наставник Ливерпуля Юрген Клопп сделал удачную замену, выпустив на поле Джердана Шакири, который стал спасителем мерсисайдцев. Швейцарец уже через три минуты своего пребывания на поле вывел Ливерпуль вперед, а еще через семь минут сделал счет уверенным.

Интересно, что во время обоих голов швейцарцу помогли рикошеты. Ливерпуль набрал 45 очков и вышел на первое место, опередив Манчестер Сити на один балл.

Сенсационно уступил Саутгемптону лондонский Арсенал. "Канониры" дважды отыгрывались благодаря голам Генриха Мхитаряна, однако на третий гол Саутгемптона у Арсенала не нашлось ответа.

Челси прогнозируемо одолел Брайтон со счетом 2:1. В составе лондонцев голами отметились Педро и Эден Азар.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед - 3:1

Голы: Мане, 24, Шакири, 73, 80 - Лингард, 33

Ливерпуль: Алиссон, Ловрен, Робертсон, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Шакири, 70), Мане (Хендерсон, 84), Салах, Фирмино

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Дармиан, Линделеф, Янг, Баи, Эрера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Матич, Далот (Феллайни, 46), Решфорд, Лукаку

Предупреждение: Далот, Лукаку

Обзор матча

Саутгемптон - Арсенал - 3:2

Голы: Ингз, 20, 44, Остин, 85 - Мхитарян, 28, 53

Обзор матча

Брайтон - Челси - 1:2

Голы: Марч, 66 - Педро, 17, Азар, 33

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне в 17 туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити обыграл Эвертон со счетом 3:1, что позволило "горожанам" на сутки возглавить турнирную таблицу.

Посреди недели Ливерпуль победил Наполи в заключительном туре Лиги чемпионов и пробился в 1/8 финала турнира.

НВ