Ливерпуль оторвался от преследователей, Манчестер Сити потерял второе место. Результаты матчей чемпионата Англии - видео Сегодня, 00:54 148 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль оторвался от второго места на шесть очков

В английской Премьер-лиге состоялись девять матчей 19 тура.

Манчестер Сити неожиданно проиграл во втором матче чемпионата подряд. Команда Гвардиолы первой забила Лестеру, но хозяева сумели совершить камбэк, забив два гола, которые отправили "горожан" на третью строчку. На второе место поднялся Тоттенхэм, который не оставил шансов Борнмуту, разгромив его 5:0.

На шесть очков от второго места оторвался лидер чемпионата Ливерпуль, разгромивший Ньюкасл 4:0.

Манчестер Юнайтед одержал вторую победу подряд под руководством нового наставника команды Оле-Гуннара Сольскьяера. "Красные дьяволы" уверенно одолели Хаддерсфилд 3:1, забив уже 8 голов в двух матчах после отставки Жозе Моуриньо.

Также следует отметить победу Челси над Вотфордом 2:1 и неожиданную осечку Арсенала, несмотря на быстрый гол Обамеянга, в матче с Брайтоном - 1:1

Фулхэм - Вулверхэмптон - 1:1

Голы: Сесеньон, 74 - Саисс, 85

Обзор матча

Тоттенхэм - Борнмут - 5:0

Голы: Эриксен, 16, Сон Хин Мин, 23, 70, Лукас Моура, 35, Кейн, 61

Манчестер Юнайтед - Хаддерсфилд - 3:1

Голы: Матич, 28, Погба, 64, 78 - Йоргенсен, 88

Ливерпуль - Ньюкасл - 4:0

Голы: Ловрен, 11, Салах, 47 (пен.), Шакири, 79, Фабиньо, 85

Обзор матча

Лестер - Манчестер Сити - 2:1

Голы: Олбрайтон, 19, Рикарду Перейра, 81 - Б. Силва, 14

Удаление: Делфи, 89 (Манчестер Сити)

Кристал Пэлас - Кардифф - 0:0

Бернли - Эвертон - 1:5

Голы: Гибсон, 37 - Мина, 2, Динь, 13, 71, Сигурдссон, 22 (пен), Ришарлисон, 90+2

Брайтон - Арсенал - 1:1

Голы: Локадия, 35 - Обамеянг, 7

Обзор матча

Уотфорд - Челси - 1:2

Голы: Перейра, 45+3 - Азар, 45+1, 58 (пен)

Обзор матча

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В прошлом туре чемпионата Англии Манчестер Сити проиграл Кристал Пэлас 2:3, а Манчестер Юнайтед одержал дебютную победу под руководством нового наставника Оле-Гуннара Солскьяера, обыграв Кардифф 5:1.

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