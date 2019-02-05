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Ливерпуль оступился в матче Премьер-лиги против команды Ярмоленко - видео

Сегодня, 01:41
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EPA

Ливерпуль подпустил к себе Манчестер Сити на расстояние трех очков

Лидер английской Премьер-лиги (АПЛ) Ливерпуль в рамках 25-го тура сыграл на выезде вничью 1:1 против Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

Начало игры осталось за хозяевами поля, в составе которых из-за травмы по-прежнему отсутствовал украинец, но они не сумели использовать как минимум два момента для того, чтобы открыть счет.

За это гости наказали их на 22-й минуте - это Садио Мане поразил цель после передачи от Джеймса Милнера. Последний получал пас в офсайде, однако арбитр проигнорировал эпизод.

Преимущество мерсисайдцев продлилось не больше шести оборотов секундной стрелки, когда Майкл Антонио воспользовался неожиданным для соперника розыгрышем штрафного и восстановил равновесие. 

До перерыва Ливерпуль имел две возможности снова выйти вперед, тем не менее, не преуспел. Во второй половине Вест Хэм успешно завершил задачу по обороне собственных ворот.

Осечка лидера Премьер-лиги позволила его главному преследователю Манчестер Сити приблизиться на расстояние трех очков. 

Вест Хэм — Ливерпуль 1:1
Голы: Антонио, 28 — Мане, 22

Голы и обзор матча Вест Хэм - Ливерпуль

Турнирная таблица

Фото: Фото: Myscore.com.ua

Накануне Манчестер Сити благодаря хет-трику нападающего Серхио Агуэро обыграл лондонский Арсенал со счетом 3:1.

НВ

Теги:   Вест Хэм ФК Ливерпуль Чемпионат Англии Английская Премьер-лига Футбол

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