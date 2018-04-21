Ливерпуль не смог обыграть аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Англии

Ливерпуль не смог сохранить преимущество над Вест Бромвичем

Ливерпуль не смог обыграть Вест Бромвич в матче чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль потерял победу на Вест Бромвичем, выигрывая по ходу встречи со счетом 2:0. В последние десять минут ничью для "Дроздов" спасли Джейк Ливермор и Соломон Рондон.

Вест Бромвич — Ливерпуль 2:2

Голы: Ливермор, 79, Рондон, 88 — Ингз, 4, Салах, 72

Вест Бромвич: Фостер — Ньом, Доусон, Хегази, Гиббс (Берк, 76) — Филлипс, Ливермор, Брант, Макклин (Эванс, 71) — Родригес (Робсон-Кану, 89), Рондон

Ливерпуль: Кариус — Гомес, ван Дейк, Клаван, Морено — Вейналдум, Хендерсон, Милнер — Салах (Ловрен, 84), Ингз (Фирмино, 66), Мане (Окслейд-Чемберлен, 66)

Предупреждение: Морено

В другом матче игрового дня Кристал Пэлас и Ултфорд сыграли вничью.

Уотфорд — Кристал Пэлас 0:0

Напомним, на этой неделе Манчестер Юнайтед обыграл Борнмут и укрепился на втором месте в турнирной таблице.

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