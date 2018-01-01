Ливерпуль - Наполи. Видео гола и обзор матча
Сегодня, 01:05
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В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле победил Наполи 1:0 и вышел в 1/8 финала.
Автором единственного гола в поединке стал нападающий английского клуба Мохамед Салах. Египетский игрок отличился забитым мячом на 34-й минуте матча.
Хозяева поля создали еще несколько моментов для взятия чужих ворот, но ограничились минимальной победой. Наполи мог сравнять счет в добавленное к основному время, но свой шанс упустил Аркадиуш Милик.
Видео гола и обзор матча
В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.
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