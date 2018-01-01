Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
Яна Седова
Диагноз, который боятся услышать все
Иван Яковина
11 декабря: Путин - агент Штази и иранская ракета
Олег Шама
"Условия в Швеции нас не устраивают"

Ливерпуль - Наполи. Видео гола и обзор матча

Сегодня, 01:05
20
Цей матеріал також доступний українською

Ливерпуль добился необходимого результата

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле победил Наполи 1:0 и вышел в 1/8 финала.

Автором единственного гола в поединке стал нападающий английского клуба Мохамед Салах. Египетский игрок отличился забитым мячом на 34-й минуте матча.

Хозяева поля создали еще несколько моментов для взятия чужих ворот, но ограничились минимальной победой. Наполи мог сравнять счет в добавленное к основному время, но свой шанс упустил Аркадиуш Милик.

Видео гола и обзор матча

В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.

НВ

Теги:   ФК Наполи ФК Ливерпуль Лига Чемпионов Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи
События

Вчера, 21:32

article_img
В Киеве начали строить пешеходный мост через Владимирский спуск
События

Вчера, 21:15

article_img
Без барьеров. Как переводчик Марьяна Люханова стала ушами для неслышащих