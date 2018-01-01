Ливерпуль - Наполи. Видео гола и обзор матча Сегодня, 01:05 20 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль добился необходимого результата

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле победил Наполи 1:0 и вышел в 1/8 финала.

Автором единственного гола в поединке стал нападающий английского клуба Мохамед Салах. Египетский игрок отличился забитым мячом на 34-й минуте матча.

Хозяева поля создали еще несколько моментов для взятия чужих ворот, но ограничились минимальной победой. Наполи мог сравнять счет в добавленное к основному время, но свой шанс упустил Аркадиуш Милик.

Видео гола и обзор матча

В заключительном, шестом туре группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль и Тоттенхэм завоевали путевки в 1/8 финала.

НВ