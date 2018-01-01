Ливерпуль - Наполи. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Сегодня, 02:53 0 Цей матеріал також доступний українською После пятого тура Наполи опережает Ливерпуль на три очка

НВ следит за игрой заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем (Англия) и Наполи (Италия), а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 11 декабря, в 22.00 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Кейта - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Оспина - Максимович, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руи - Кальехон, Аллан, Гамшик, Руис - Инсинье, Мертенс

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Ливерпуле на стадионе Анфилд, начнется 11 декабря в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Ливерпуль: выйдет в 1/8 финала, если победит Наполи 1:0, с разницей в два и более мячей, или в случае любой победы над Наполи и выездной осечки ПСЖ против Црвены Звезды в параллельном матче. Команда подходит к игре с серией из одного поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при пяти победах. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Джо Гомеса и Натаниэля Клайна.

Наполи: выйдет в 1/8 финала, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в один мяч, за исключением счета 0:1, но последний результат устроит команду в случае невыигрыша ПСЖ у Црвены Звезды. Команда подходит к игре с 12-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при четырех ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Влада Кирикеша и нападающего Симоне Верди.

Статистика знает три официальных матча между соперниками. У каждой из команд по одной победе. Еще в одном поединке была зафиксирована ничья. В первом матче группы Наполи выиграл на своем поле со счетом 1:0.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,61, тогда как выигрыш Наполи оценивается в 5,00, а ничья - в 4,33.