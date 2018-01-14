Ливерпуль нанес Манчестер Сити первое поражение в сезоне. Результаты матчей чемпионата Англии

В воскресенье, 14 января, состоялись два матча 23-го тура чемпионата Англии по футболу

В центральной встрече игрового дня Ливерпуль на своем поле уверенно победил Манчестер Сити и нанес команде Хосепа Гвардиолы первое поражение в текущем сезоне чемпионата Англии. В первом тайме команды обменялись голами, а после перерыва Ливерпуль отличился трижды подряд, на что "Горожане" смогли ответить только двумя забитыми мячами.

Несмотря на поражение, Манчестер Сити продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии. Ливерпуль после этой победы поднялся на третье место в турнирной таблице.

Ливерпуль - Манчестер Сити 4:3

Голы: Окслейд-Чемберлен, 9, Фирмино, 59, Мане, 61, Салах, 68 - Сане, 40, Б.Силва, 84, Гюндоган, 90+1

Ливерпуль: Кариус - Робертсон, Ловрен, Матип, Гомес - Вейналдум, Джан (Милнер, 79) - Мане (Клаван, 90+4), Салах (Лаллана, 88), Окслейд-Чемберлен, Фирмино

Манчестер Сити: Эдерсон - Делф (Данило, 31), Отаменди, Стоунз, Уокер - Гюндоган, Фернандиньо, Де Брейне - Сане, Агуэро, Стерлинг (Б.Силва, 71)

Предупреждения: Фирмино, Милнер - Отаменди, Стерлинг, Фернандиньо

В другом матче игрового дня Борнмут на своем поле одержал волевую победу над Арсеналом, забив два мяча за четыре минуты.

Борнмут - Арсенал 2:1

Голы: Уилсон, 70, Айб, 74 - Бельерин, 52

Напомним, накануне в рамках 23-го тура чемпионата Англии Челси на своем поле не смог обыграть Лестер, а Тоттенхэм разгромил Эвертон.

Турнирное положение

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