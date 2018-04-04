Ливерпуль - Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

НВ пересказывает события первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити. Поединок состоится сегодня, 4 апреля, в 21.45 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Данило - де Брейне, Фернандиньо, Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезуш, Сане

Онлайн трансляция матча, который состоится в Ливерпуле на стадионе Анфилд, начнется 4 апреля в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Ливерпуль: вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше Марибора, Спартака и Севильи, после чего прошел в 1/8 финала Порту. Команда потерпела одно поражение в предыдущих 10 поединках во всех турнирах при двух ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на защитников Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Рагнара Клавана, а также полузащитника Адама Лаллану (травмы); по той же причине под вопросом участие основного игрока средней линии Эмре Джана.

Манчестер Сити: вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше Фейеноорда, Наполи и Шахтера. Команда потерпела два поражения в предыдущих 14 поединках во всех турнирах при одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Бенжамена Менди и основного нападающего Серхио Агуэро (травмы).

Статистика знает 178 поединков между этими соперниками (все - на внутренней арене). В 87 из них сильнее был Ливерпуль, в 45 - Манчестер Сити. Еще в 46 случаях победитель выявлен не был. Предыдущая дуэль команд состоялась в рамках английской Премьер-лиги на поле Ливерпуля в январе 2018 года и завершилась победой хозяев 4:3.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Небольшое предпочтение отдается Манчестер Сити - коэффициент на его победу равен 2,40, тогда как выигрыш Ливерпуля оценивается в 2,90, а ничья - в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Фото тренировки Ливерпуля накануне матча: