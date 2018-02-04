Ливерпуль и Тоттенхэм выдали огненный матч. Результаты матчей чемпионата Англии

4 февраля были сыграны еще два поединка 26-го тура английской Премьер-лиги.

В центральной встрече тура отношения выясняли Ливерпуль и Тоттенхэм. В предыдущей встрече команд "красные" пропустили аж четыре мяча, в то время как Тоттенхэм никак не может попасть в топ-4, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне - поэтому сомневаться в зашкаливающей мотивации обеих команд возможности не было.

Уже на 3-й минуте Дайер отдал совершенно непонятный пас назад, где находился... Мохаммед Салах, не упустивший верную возможность забить. Дальше в первом тайме, несмотря на больший процент владения мячем игроками шпор, опаснее выглядел именно Ливерпуль. Тем не менее, голов больше забито не было.

Во втором тайме Тоттенхэм начал более активно создавать моменты, но забил игрок, от которого мало кто ожидал. Вышедший на замену Виктор Ваньяма забил просто невероятным по силе и красоте ударом с лета ближе к концу матча.

Но это еще далеко не все - проходит несколько минут, и Тоттенхэм получает шанс выйти вперед - вратарь "красных" Кариус сбил Кейна в штрафной. После длительных споров и даже разговоров с боковым арбитром, пенальти все-таки был назначен, но нападающий шпор пробил прямо во вратаря.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Это Салах прорвался по правому флангу, по пути обойдя троих соперников и пробив в сетку ворот.

Но Тоттенхэм не захотел упускать хотя бы ничью - Ламела заработал еще один пенальти, который все-таки реализовал Кейн. Невероятная концовка.

Ливерпуль – Тоттенхэм 2:2

Голы: Салах, 3, 90+1 – Ваньяма, 80, Кейн, 90+5 (с пенальти)

Ливерпуль: Кариус - Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александр-Арнольд - Милнер, Хендерсон, Джан - Мане, Салах, Фирмино.

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Вертонген, Санчес, Триппьер - Дембеле, Дайер, Сон, Алли, Эриксен - Кейн.

В другой встрече воскресенья Кристал Пэлас поделил очки с Ньюкаслом. За гостей на 22-й минуте забил Диаме, а Миливоевич во втором тайме реализовал пенальти.

Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1

Голы: Миливоевич, 55 (пен.) - Диаме, 22

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В предыдущих встречах тура Манчестер Сити упустил победу, а Арсенал разгромил Эвертон.