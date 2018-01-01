Ливерпуль и Тоттенхэм драматично вышли в плей-офф Лиги чемпионов - видео Сегодня, 00:46 0 Цей матеріал також доступний українською Салах принес победу Ливерпулю

Завершился заключительный, шестой тур группового раунда Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.

Ливерпулю нужно было побеждать на своем поле Наполи 1:0 или с разницей в два мяча, чтобы выйти в плей-офф. Гости продержались до 34-й минуты, когда Мохамед Салах забил столь нужный хозяевам гол.

В дальнейшем английский коллектив упустил целый ряд верных моментов для взятия ворот, тогда как итальянская команда в основном оборонялась. Но на последних минутах матча и она могла вырвать путевку в 1/8 финала, однако Аркадиуш Милик не сумел переиграть вратаря соперника Алиссона.

В параллельном матче ПСЖ разгромил на выезде Црвену Звезду со счетом 4:1 и выиграл группу C с 11 очками. Поскольку у Ливерпуля и Наполи одинаковое количество очков (девять), победы по 1:0 в очных поединках, а также идентичная разница мячей (+2), все решило большее количество забитых мячей (девять и семь соответственно).

Ливерпуль - Наполи 1:0

Гол: Салах, 34

Видео гола Салаха:

Црвена Звезда - ПСЖ 1:4

Голы: Гобелич, 56 - Кавани, 9, Неймар, 40, Маркиньос, 74, Мбаппе, 90+2

В группе B для выхода в плей-офф Тоттенхэму необходимо было сыграть не хуже Интера в последнем туре, поскольку у команд было по семь очков, но английская команда имела преимущество по личным встречам, и поэтому занимала второе место.

Несмотря на то, что лондонцев ожидал выезд к Барселоне, а Интер - домашняя игра против аутсайдера ПСВ, в этой задаче преуспели лондонцы. Уступая каталонцам 0:1 после 7-й минуте, они вырвали ничью 1:1 за пять минут до конца матча. В параллельном матче Интер довольствовался аналогичным результатом, поэтому вылетел в Лигу Европы.

Барселона - Тоттенхэм 1:1

Голы: Дембеле, 7 - Моура, 85

Обзор 1-го тайма:

Обзор 2-го тайма:

Интер - ПСВ 1:1

Голы: Икарди, 73 - Лосано, 13

В двух других группах Дортмунд, Атлетико, Порту и Шальке уже обеспечили себе выход в плей-офф. Боруссия выиграла свой квартет благодаря осечке испанского клуба против Брюгге.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка провел всю игру за Шальке и не отличился результативными действиями в минимальной победе своей команды над московским Локомотивом.

Монако - Боруссия Дортмунд 0:2

Голы: Геррейру, 15, 88

Брюгге - Атлетико 0:0

Галатасарай - Порту 2:3

Голы: Фегули, 45+1 (с пенальти), Дердийок, 65 - Фелипе, 17, Марега, 42 (с пенальти), Оливейра, 57

Шальке - Локомотив 1:0

Гол: Шопф, 90+1

Итоговая ситуация в группах A, B, C, D

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