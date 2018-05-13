Ливерпуль и Челси разыграли путевку в Лигу чемпионов. Результаты последнего тура английской Премьер-лиги

В английской Премьер-лиге состоялись матчи заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги.

Для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов Ливерпулю было достаточно ничьей в домашнем матче против Брайтона. В итоге подопечные Юргена Клоппа перевыполнили задачу, добыв разгромную победу 4:0. Голами отличились Мохамед Салах, Деян Ловрен, Доминик Соланке и Эндрю Робертсон.

Челси со своей задачей не справился и был разбит на выезде Ньюкаслом со счетом 0:3. Героем матча стал Айозе Перес, забивший два мяча. Тоттенхэм в феерической игре одолел Лестер 5:4 и не пустил Ливерпуль на третью строчку.

Среди других поединков отметим домашнее поражение Суонси от Сток Сити. Тем самым хозяева матча составили компанию гостям, а также Вест Бромвичу среди трех команд, которые вылетели из Премьер-лиги. Также заслуживает внимание победа Манчестер Сити над Саутгемптоном, которая принесла рекордные в истории АПЛ 100 очков чемпиону Англии.

Все результаты 38-го тура АПЛ:

Ливерпуль — Брайтон 4:0

Голы: Салах, 26, Ловрен, 40, Соланке, 53, Робертсон, 85

Ньюкасл – Челси 3:0

Голы: Гэйл, 23, Перес, 59, 63

Саутгемптон – Манчестер Сити 0:1

Гол: Жезуш, 90

Манчестер Юнайтед — Уотфорд 1:0

Гол: Рашфорд, 34

Тоттенхэм – Лестер 5:4

Голы: Кейн, 7, 76, Ламела, 49, 60, Фукс, 53 (автогол) — Варди, 4, 73, Марез, 16, Ихеаначо, 47

Хаддерсфилд — Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 38

Бернли – Борнмут 1:2

Голы: Вуд, 39 — Кинг, 74, Уилсон, 90

Вест Хэм – Эвертон 3:1

Голы: Лансини, 39, 82, Арнаутович, 63 — Ньяссе, 74

Кристал Пэлас – Вест Бромвич 2:0

Голы: Заха, 70, ван Анхольт, 78

Суонси – Сток Сити 1:2

Голы: Кинг, 14 — Ндиайе, 31, Крауч, 41

Итоговая турнирная таблица:

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