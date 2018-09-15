Ливерпуль и Челси победили в пятый раз подряд. Результаты матчей чемпионата Англии

В субботу, 15 сентября, состоялись семь матчей 5 тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Ливерпуль на выезде победил Тоттенхэм со счетом 2:1. Мерсисайдцы открыли счет в первом тайме. На 39-й минуте удачно головой пробил Вейналдум. Голкипер дотянулся до мяча и выбил его в поле, но, как оказалось, тот успел пересечь линию ворот.
На 54-й минуте Ливерпуль удвоил преимущество - Мане прострелил с левого фланга, защитник отбил мяч в штангу, от которой тот уже улетел к Фирмино и бразилец затолкал его в сетку. В конце матча лондонцы отыграли один мяч, но, чтобы сравнять счет, им не хватило времени.
5 тур чемпионата Англии обошелся практически без сенсаций. По победе одержали все фавориты: Арсенал, Манчестер Сити, Челси и Манчестер Юнайтед. К слову, "красные дьяволы" обыграли Уотфорд, который до сегодняшнего дня шел в чемпионате без поражений.
Лидируют в турнирной таблице Челси и Ливерпуль, которые еще в этом сезоне не теряли очков.
Тоттенхэм - Ливерпуль - 1:2
Голы: Ламела, 90+3 - Вейналдум, 39, Фирмино, 54
Тоттенхэм: Ворм - Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз - Дайер (Ваньяма, 83), Уинкс (Сон Хин Мин, 73), Дембеле (Ламела, 60) - Эриксен - Лукас Моура, Кейн
Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд (Матип, 90), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Вейналдум, Кейта (Старридж, 83) - Салах, Фирмино (Хендерсон, 74), Мане
Борнмут - Лестер - 4:2
Голы: Фрейзер, 19, 37, Кинг, 41 (пенальти), Смит, 81 - Мэдисон, 88 (пенальти), Олбрайтон, 89
Удаление: Морган, 69
Челси - Кардифф - 4:1
Голы: Азар, 37, 44, 80 (с пенальти), Виллиан, 83 - Бамба, 16
Хаддерсфилд - Кристал Пэлас - 0:1
Гол: Заа, 38
Манчестер Сити - Фулхэм 3:0
Голы: Сане, 2, Давид Силва, 21 Стерлинг, 47
Ньюкасл - Арсенал - 1:2
Голы: Кларк, 90 - Джака, 49, Озил, 58
Уотфорд - Манчестер Юнайтед - 1:2
Голы: Грей, 65 - Лукаку, 35, Смолинг, 38
Удаление: Матич, 90+4
Таблица MyScore.com.ua
В прошлом туре чемпионата Англии Вест Хэм, за который выступает украинский нападающий Андрей Ярмоленко, потерпел четвертое поражение подряд. Следующий матч Вест Хэм сыграет завтра, 16 сентября, против Эвертона.
НВ
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