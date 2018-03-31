Ливерпуль добыл волевую победу, Манчестер Сити в шаге от чемпионства. Результаты матчей чемпионата Англии

31 марта состоялись первые поединки 32-го тура английской Премьер-лиги.

Первыми в туре встречались Кристал Пэлас и Ливерпуль. Первый гол в матче забили хозяева - Миливоевич реализовал пенальти на 13-й минуте. Тем не менее, сразу после перерыва счет сравнял Мане, а на 84-й минуте лучший игрок Ливерпуля Мохаммед Салах вырвал победу.

Кстати, накануне появилась интересная новость из Египта - Салах умудрился набрать миллион голосов на президенстких выборах, несмотря на то, что не участвовал в них.

Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:2

Голы: Миливоевич, 13, с пенальти – Мане, 49, Салах, 84.

Кристал Пэлас: Хеннесси – Ван-Биссака (Фосу-Менса, 88), Келли, Сахо, ван Анхольт – Кабай (Лофтус-Чик, 73), Миливоевич, Макартур – Таунсенд, Бентеке, Заха.

Ливерпуль: Кариус – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум (Лаллана, 65; Ловрен, 70), Хендерсон, Милнер – Салах, Фирмино, Мане (Окслейд-Чемберлен, 64).

Манчестер Юнайтед на своем поле без особых проблем одержал верх над Суонси. В матче было забито всего два гола, и оба были забиты в начале первого тайма - сначала на 5-й отметился Ромелу Лукаку, а на 20-й Алексис Санчес упрочил преимущество манкунианцев.

Суонси попытался зацепиться за результат в середине второго тайма, но блестяще сыграл голкипер МЮ Давид де Хеа, выручив в нескольких эпизодах.

Манчестер Юнайтед — Суонси 2:0

Голы: Лукаку, 5, Санчес, 20.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Смоллинг, Линделеф, Янг — Матич, Погба — Мата (Мактоминей, 90+1), Лингард (Эррера, 76), Санчес (Рашфорд, 75) — Лукаку.

Суонси: Фабиански — Ван дер Хоорн, Моусон, Фернандес — Нотон, Ки (Кэрролл, 46), Клукас (Раутледж, 56), Кинг, Ольссон — Дайер (Абрахам, 46), Айю.

Манчестер Сити на выезде с Эвертоном взялся за дело с первых же минут - уже к 13-й минуте счет был 0:2 в пользу гостей. Сначала отличным ударом с лета счет открыл Лерой Сане, а чуть позже Габриэль Жезус забил второй гол.

На 37-й минуте Рахим Стерлинг довел счет до разгромного.

Во втором тайме игра особо не изменилась, разве что Манчестер Сити немного сбавил обороты. Этим воспользовался Янник Боласи, сократив счет. Таким образом, следующая победа принесет Манчестер Сити чемпионский клуб.

Эвертон — Манчестер Сити 1:3

Голы: Боласи, 63 — Сане, 4, Габриэль Жезус, 12, Стерлинг, 37

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Ягелка, Бейнс — Шнейдерлен — Уолкотт, Руни (Дэвис, 57), Калверт-Льюин (Банинжим, 75), Боласи — Тосун (Ньяссе, 79)

Манчестер Сити: Эдерсон — Отаменди, Компани, Ляпорт (Данило, 87) — Фернандиньо — Уокер, Де Брюйне (Гюндоган, 77), Д. Силва, Сане — Стерлинг (Б. Силва, 64), Габриэль Жезус

Результаты матчей 32-го тура:

Брайтон – Лестер 0:2

Голы: Иборра, 83, Варди, 90

Вест Хэм – Саутгемптон 3:0

Голы: Жоау Мариу, 13, Арнаутович, 17, 45

Ньюкасл – Хаддерсфилд 1:0

Гол: Перес, 80

Уотфорд – Борнмут 2:2

Голы: Фемения, 13, Перейра, 49 – Кинг, 43 (с пенальти), Дефо, 90

Вест Бромвич – Бернли 1:2

Голы: Рондон, 83 – Барнс, 22, Вуд, 73

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре полузащитник Ливерпуля побил клубный рекорд и принес победу своей команде.