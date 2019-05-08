Ливерпуль - Барселона. Видео голов и обзор матча Сегодня, 00:39 4936 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Phil Noble Ориги (справа) принес Ливерпулю путевку в финал Лиги чемпионов REUTERS/Phil Noble

Ливерпуль разгромил Барселону в ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов со счетом 4:0 и вышел в финал после того, как проиграл в первой игре с результатом 0:3.

Хозяева забили уже на 7-й минуте после того, как Дивок Ориги первым подоспел на добивании мяча, когда его отразил вратарь соперника.

В начале второго тайма английский клуб сумел отличиться дважды. Сперва Жоржиньо Вейналдум отозвался на прострел с правого фланга, а затем - на навес слева.

Автором победного мяча снова стал Ориги, когда Трент Александер-Арнольд хитрой передачей с углового нашел его в центре чужой штрафной.

В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль разгромил Барселону со счетом 4:0 после поражения в первом матче с результатом 0:3 и вышел в финал.



НВ