Ливерпуль - Барселона 4:0. События по минутам матча Лиги чемпионов Вчера, 23:55 8308 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley В первом матче Месси отметился двумя голами Reuters/John Sibley

НВ следит за ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Барселоной, а также событиями вокруг нее. Начало - сегодня, 7 мая, в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - Шакири, Мане, Ориги

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Ливерпуле на стадионе Анфилд, начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямая трансляция - на телеканале Футбол 1. В первой игре Барселона победила 3:0.

Ливерпуль: выйдет в финал, если победит с разницей в четыре мяча. Подходит к игре с серией из 11-ти побед в 12-ти поединках всех турниров.

Команда не сможет рассчитывать на основных нападающих Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, а также полузащитников Наби Кейта и Адама Лаллану (травмы).

Барселона: Выйдет в финал, если победит, сыграет вничью или проиграет с разницей в три мяча, за исключением счета 0:3.

Подходит к игре с серией из одного поражения в 13-ти предыдущих поединках всех турниров при двух ничьих. Не сможет рассчитывать на полузащитника Рафинью и нападающего Усмана Дембеле (травмы).

Статистика знает девять официальных матчей между командами. В трех случаях сильнее была Барселона, в трех - Ливерпуль, еще в трех победитель не был определен.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: небольшое предпочтение отдается Ливерпулю - его победа оценивается коэффициентом 2,50, а проход в финал - 11,00.

Выигрыш Барселоны - соответствует "кэфу" 2,60, ее проход - 1,03, ничья - коэффициенту 3,75.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Финальный свисток! Ливерпуль драматично вышел в финал!

90+4 минута. Месси сбил Фабиньо в центре поля после потери мяча своей командой

90+2 минута. Ливерпуль едва не организовал разящую контратаку, но Мане угодил в офсайд

Арбитр добавил пять минут к основному времени

90+1 минута. Последняя замена у Ливерпуля: Старридж сменил Шакири

90 минута. Гости всеми силами атакуют ворота хозяев, но те успешно держат оборону

88 минута. Барселона провела затяжную атаку, но после подачи с фланга Алиссон спокойно завладел сферой

85 минута. Ориги у Ливерпуля получил травму - его поменял защитник Джо Гомес

83 минута. Штрафной заработал Ливерпуль на правом фланге

80 минута. Замена у Барселоны: Малком вышел вместо Ракитича

79 минута. Ориги делает счет 4:0! Барселона зазевалась при обороне своих ворот, когда Ливерпуль разыгрывал угловой: хитрый пас Александера-Арнольда нашел в чужой штрафной бельгийца, а тот пробил точно в ворота!

75 минута. Семеду нарушил правила на правом фланге и получил горчичник



74 минута. Вторая замена у гостей: Артур меняет Видаля - центральный полузащитник меняет коллегу по амплуа

73 минута. Барселона долго контролировала мяч, однако Ливерпуль с помощью прессинга нейтрализовал потенциальную угрозу своим воротам, загнав Суареса в офсайд

70 минута. Снова хозяева атакуют владения гостей, но делают это в неспешном темпе

68 минута. Месси пробивал в ближний угол после розыгрыша углового - Алиссон на месте!



67 минута. Аргентинец попал в стенку, но угловой еще есть у гостей

66 минута. Матип сбил Месси у своей штрафной и получил желтую карточку. Опасный штрафной заработала Барселона

64 минута. Игра немного успокоилась - Ливерпуль теперь явно не хочет рисковать идти вперед большими силами

61 минута. Хозяева продолжают атаковать, пока гостям не удается установить контроль мяча

59 минута. Замена у Барселоны: защитник Семеду заменил нападающего Коутиньо

56 минута. Вейналдум делает счет 3:0! Ливерпуль сравнял счет по сумме двух встреч после подачи с левого фланга, когда полузащитник отозвался на подачу и пробил ударом головой!

54 минута. 2:0! Ливерпуль увеличил свой перевес! Прострел Александера-Арнольда нашел в чужой штрафной Вейналдума, который ударом в касание пробил тер Штегена!

53 минута. Ракитич получил предупреждение, прервав опасную контратаку Ливерпуля

52 минута. Острый ответ Барселоны! Месси вывел Суареса почти на свидание с Алиссоном, который парировал удар нападающего!

51 минута. Тер Штеген спасает гостей от еще одного пропущенного мяча - ван Дейк пробивал после исполнения углового!

48 минута. Роберто выиграл единоборство в воздухе у Вейналдума после подачи с правого фланга - хозяева не успокаивают свои атаки



47 минута. Тайм начался с атак Ливерпуля, который заработал угловой, но Барселона не без труда отбилась

Матч возобновился!

Замена у хозяев после первого тайма: вместо левого оборонца Энди Робертсона вышел полузащитник Жоржиньо Вейналдум

Видео гола Ориги:

Перерыв!



45+4 минута. Еще один момент упустила Барселона после контратаки, но Альба не использовал выход один на один с вратарем Ливерпуля!

45+3 минута. Опасно пробивал Месси из-за пределов штрафной - мимо правой стойки прошел снаряд!

45+1 минута. Бускетс в центре поля сбил Фабиньо, за что получил предупреждение

45+1 минута. Арбитр добавил четыре минуты к первому тайму

44 минута. Ливерпуль едва не создал момент после исполнения стандарта, но Барселона перехватила мяч и едва сама не организовала опасный контрвыпад, однако защита мерсисайдцев не дремала

43 минута. Видаль самоотверженно бросился под удар соперника - угловой

42 минута. Какой-то малости не хватило Мане, чтобы дотянуться до мяча после заброса из глубины - мячом завладел тер Штеген

40 минута. Повреждение получил еще один игрок Ливерпуля - левый защитник Робертсон, но, судя по всему, сможет продолжать игру

38 минута. Игра продолжается на встречных курсах, тем не менее, пока что команды не могут создать моменты

35 минута. Ленгле, похоже, сбивал Мане после стремительной контратаки хозяев, но рефери не назначил штрафной

33 минута. Полузащитник сумел подняться и пока что остается в игре

31 минута. Теперь уже повредился Хендерсон у Ливерпуля и остается лежать на поле

30 минута. Сразу два защитника Барселоны Ленгле и Альба столкнулись на левом фланге и оказались на газоне, но поднялись и смогут продолжить игру

29 минута. После розыгрыша стандарта и заброса мяча в чужую штрафную Суарес угодил в офсайд

28 минута. Острая атака прошла у Барселоны, но закончилась она угловым

26 минута. Гости попытались огрызнуться, но их атака не привела к моменту у ворот хозяев

23 минута. Тер Штеген спасает Барселону, когда ударил Робертсон!

22 минута. Опасно отвечает Ливерпуль! Но после удара Хендерсона Пике оказался на пути мяча

21 минута. В течение двух минут Фабиньо и Милнер грубо сбили соперников, однако арбитр не показал им предупреждений



19 минута. Месси пальнул из-за пределов штрафной - мимо ворот прошла сфера!

18 минута. Снова Алиссон спасает Ливерпуль - теперь уже после контратаки Барселоны пробивал Коутиньо!

16 минута. Едва не забили каталонцы! После выхода четыре на двоих у Месси в последний момент выбили мяч - аргентинцу оставалось лишь пробить по воротам!

13 минута. Первый момент создала Барселона: после удара Месси Алиссон выручил Ливерпуль от пропущенного мяча!

11 минута. Фабиньо нарушил правила на сопернике, за что получил желтую карточку

10 минута. Ориги оказался на газоне в борьбе с Серхи Роберто, но свисток арбитра промолчал

7 минута. Ливерпуль открывает счет! После удара Хендерсона тер Штеген отразил мяч перед собой, а Ориги оказался первым на добивании! 1:0!

6 минута. Хозяева продолжают наседать на владения гостей, которые держат оборону.

3 минута. Ливерпуль добыл право на угловой, но не сумел его использовать для создания угрозы воротам Барселоны

Матч начался!

Стали известны стартовые составы:



Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Милнер - Шакири, Мане, Ориги



Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Видаль - Месси, Суарес, Коутиньо

