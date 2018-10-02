02 октября 2018, вторник

Лион - Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер до сих пор не играл с Лионом
Фото: ФК Шахтер

Шахтер до сих пор не играл с Лионом

НВ следит за игрой второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Лионом и Шахтером, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 2 октября, в 22.00 по киевскому времени.

Когда и где смотреть матч Лиги чемпионов Лион - Шахтер

Ориентировочные составы:

Лион: Лопеш - Дюбуа, Марсело, Морель, Марсал - Менди, Ндомбеле, Ауар - Траоре, Фекир, Депай

Шахтер: Пятов - Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко - Марлос, Тайсон, Фернандо - Мораэс

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лионне, начнется 2 октября в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

Шахтер: сыграл вничью на своем поле в первом туре против Хоффенхайма (2:2). Команда подходит к игре с восьмиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при семи победах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травм на защитника Ивана Ордеца и полузащитника Дентиньо, по той же причине под вопросом участие игрока средней линии Веллингтона Нема.

Лион: победил в первом туре на выезде в гостях Манчестер Сити (2:1). Команда подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при трех победах. Коллектив не сможет рассчитывать из-за травмы на нападающего Амина Гуири.

Статистика не знает официальных матчей между соперниками. Шахтер провел 13 матчей против французских клубов, в которых семь раз выиграл, в двух случаях сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Лион является фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 1,83, тогда как выигрыш Шахтера оценивается в 4,00, а ничья - в 3,80.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

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