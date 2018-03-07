Лига Европы. Когда и где смотреть матч Лацио - Динамо

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за первым поединком 1/8 финала Лиги Европы между Лацио и Динамо.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Лацио (Италия) - Динамо (Украина) состоится сегодня, 8 марта, в 22.05 по киевскому времени в Риме на стадионе Олимпико.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.35.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе B, где оказалось выше сербского Партизана, швейцарского Янг Бойз и албанского Скендербеу. В 1/16 финала прошло греческий АЕК.

- дважды побеждало в шести предыдущих поединках во всех турнирах при двух поражениях;

- занимает второе место в чемпионате Украины с отставанием в шесть очков от лидирующего Шахтера;

- не сможет рассчитывать в матче на основного нападающего Дьемерси Мбокани из-за его недостаточной физической готовности.

Что нужно знать о Лацио накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе K, где оказался выше французской Ниццы, бельгийского Зульте-Варегема и нидерландского Витесса. В 1/16 финала прошел румынскую Стяуа;

- одержал две победы в предыдущих 10 матчах во всех турнирах при шести поражениях, два из которых зафиксированы в предыдущих двух поединках;

- занимает четвертое место в чемпионате Италии с отставаним в 17 очков от лидирующего Наполи;

- не сможет рассчитывать в матче на основного защитника Адама Марушича из-за травмы;

Ориентировочные составы:

Лацио: Стракоша - Луис Филипе, де Врей, Раду - Лулич, Пароло, Лукас Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку - Фелипе Андерсон - Иммобиле

Динамо: Бойко - Кенджера, Хачериди, Кадар, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Дерлис Гонсалес, Гармаш, Цыганков - Мораес

НВ