Лига Европы. Когда и где смотреть матч Динамо - Лацио

НВ рассказывает все, что нужно знать об ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы Динамо - Лацио. Игра состоится завтра, 15 марта, в 20.00 по киевскому времени.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо (Украина) - Лацио (Италия) начнется завтра, 15 марта, в 20.00 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.30.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, если выиграет или сыграет вничью 0:0 или 1:1, поскольку в первом поединке в Италии зафиксирована ничья 2:2;

- потерпело одно поражение в предыдущих семи играх во всех турнирах при трех победах;

- занимает второе место в чемпионате Украины с отставанием в шесть очков от лидирующего Шахтера;

- не сможет рассчитывать в поединке на основного полузащитника Дениса Гармаша (дисквалификация).

Что нужно знать о Лацио накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, если выиграет или сыграет вничью - в последнем случае при минимум трех забитых мячах;

- не знает побед в предыдущих четырех поединках во всех турнирах при двух ничьих;

- занимает четвертое место в чемпионате Италии с отставанием в 21 очков от лидирующего Ювентуса;

- не сможет рассчитывать в игре на основных защитника Адама Марушича (травма) и полузащитника Сергея Милинковича-Савича (усталость).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Кадар, Пиварич - Шепелев, Буяльский - Морозюк, Шапаренко, Цыганков - Мораес

Лацио: Стракоша - Уоллас, де Врей, Раду - Баста, Мурджа, Лукас, Пароло, Лукаку - Андерсон - Иммобиле

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