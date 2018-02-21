Лига Европы. Когда и где смотреть матч Динамо - АЕК

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо (Украина) - АЕК (Греция) состоится завтра, 22 февраля, в 20.00 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.30.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если победит или сыграет вничью 0:0, с учетом результата первой игры на выезде (1:1);

- до сих пор провело только два официальных матча в 2018 году: гостевая ничья с АЕКом и домашняя победа над Олимпиком (1:0) в Премьер-лиге;

- занимает второе место по итогам 20-ти туров в чемпионате Украины в трех очках отставания от лидирующего Шахтера;

- не сможет рассчитывать в матче на основных защитника Йосипа Пиварича и нападающего Дьемерси Мбокани (травмы).

Что нужно знать про АЕК накануне матча:

- выйдет в 1/8 финала, если победит или сыграет в результативную ничью, начиная с 2:2, с учетом результата первой игры на своем поле (1:1);

- не знает поражений вот уже 24 матча во всех турнирах при восьми ничьих (последняя неудача датируется 23 октября 2017 года - от Атромитоса (0:1) в греческом первенстве);

- занимает второе место в греческой Суперлиге по итогам 22-го тура, отставая от лидирующего ПАОКа на два очка;

- не сможет рассчитывать в матче на основных защитника Огнена Враньеша и нападающего Марко Ливаю.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бойко - Кенджера, Хачериди, Кадар, Морозюк - Шепелев, Буяльский - Цыганков, Гармаш, Гонсалес - Мораес

АЕК: Баркас – Гало, Чигринский, Ламбропулос, Бакакис – Симоэш, Голанопулос — Бакасетас, Христодулопулос, Клонаридис – Якумакис

НВ