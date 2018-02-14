Лига Европы. Когда и где смотреть матч АЕК - Динамо

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка 1/16 финала Лиги Европы АЕК - Динамо.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК (Греция) - Динамо (Украина) состоится завтра, 15 февраля, в 22.05 по киевскому времени в Афинах на стадионе Спирос Луис.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.35.
Что нужно знать о Динамо накануне матча:
- вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе B, где оказалось выше сербского Партизана, швейцарского Янг Бойз и албанского Скендербеу;
- матчем против АЕКа проведет свой первый официальный поединок в 2018 году - предыдущая официальная игра команды датируется 10 декабря (против Александрии (0:0) в Премьер-лиге);
- занимает второе место по итогам 18-ти матчей в чемпионате Украины в трех очках отставания от лидирующего Шахтера;
- не сможет рассчитывать в матче на основного вратаря Георгия Бущана (травма).
Что нужно знать про АЕК накануне матча:
- вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе D, где оказался выше австрийской Аустрии, хорватской Риеки, но проиграл первую позицию итальянскому Милану;
- не знает поражений вот уже 22 матча во всех турнирах при семи ничьих (последняя неудача датируется 23 октября 2017 года - от Атромитоса (0:1) в греческом первенстве);
- занимает второе место в греческой Суперлиге по итогам 21-го тура, отставая от лидирующего ПАОКа на два очка;
- заявил на плей-офф Лиги Европы украинского защитника Дмитрия Чигринского.
Ориентировочные составы:
АЕК: Цитонтас - Гало, Враньеш, Чигринский, Хульт - Симоэш, Коне - Кристодулопулос, Масуд, Бакасетас - Араухо
Динамо: Рудько - Кенджера, Хачериди, Кадар, Пиварич - Шепелев, Ротань - Морозюк, Буяльский, Вербич - Мбокани
НВ
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