Лига Европы. Когда и где смотреть матч АЕК - Динамо

Против АЕКа Динамо проведет свой первый официальный матч в 2018 году

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка 1/16 финала Лиги Европы АЕК - Динамо.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК (Греция) - Динамо (Украина) состоится завтра, 15 февраля, в 22.05 по киевскому времени в Афинах на стадионе Спирос Луис.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.35.

Что нужно знать о Динамо накануне матча:

- вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе B, где оказалось выше сербского Партизана, швейцарского Янг Бойз и албанского Скендербеу;

- матчем против АЕКа проведет свой первый официальный поединок в 2018 году - предыдущая официальная игра команды датируется 10 декабря (против Александрии (0:0) в Премьер-лиге);

- занимает второе место по итогам 18-ти матчей в чемпионате Украины в трех очках отставания от лидирующего Шахтера;

- не сможет рассчитывать в матче на основного вратаря Георгия Бущана (травма).

Что нужно знать про АЕК накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе D, где оказался выше австрийской Аустрии, хорватской Риеки, но проиграл первую позицию итальянскому Милану;

- не знает поражений вот уже 22 матча во всех турнирах при семи ничьих (последняя неудача датируется 23 октября 2017 года - от Атромитоса (0:1) в греческом первенстве);

- занимает второе место в греческой Суперлиге по итогам 21-го тура, отставая от лидирующего ПАОКа на два очка;

- заявил на плей-офф Лиги Европы украинского защитника Дмитрия Чигринского.

Ориентировочные составы:

АЕК: Цитонтас - Гало, Враньеш, Чигринский, Хульт - Симоэш, Коне - Кристодулопулос, Масуд, Бакасетас - Араухо

Динамо: Рудько - Кенджера, Хачериди, Кадар, Пиварич - Шепелев, Ротань - Морозюк, Буяльский, Вербич - Мбокани

НВ