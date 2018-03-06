Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Тоттенхэм - Ювентус

В первом матче соперники не выявили победителя - 2:2

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за событиями ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ювентус.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) - Ювентус (Италия) состоится сегодня, 7 марта, в 21.45 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы НЛО и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Тоттенхэме накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью 0:0 или 1:1, поскольку свел вничью первый поединок в гостях со счетом 2:2;

- не знает поражений в 17 играх кряду во всех турнирах при шести ничьих, самая крупная из которых - 2:2;

- занимает четвертое место в чемпионате Англии с отставанием в 20 очков от лидирующего Манчестер Сити;

- не сможет рассчитывать в поединке на правого защитника Сержа Орье из-за дисквалификации.

Что нужно знать о Ювентусе накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов в случае победы или ничьей, если забьет минимум три гола, поскольку в первой игре на своем поле разошелся миром 2:2;

- не знает поражений в 20 играх кряду во всех турнирах при трех ничьих, самая крупная из которых - 2:2, но в текущем сезоне лишь один раз побеждал на выезде в Лиге чемпионов;

- занимает второе место в чемпионате Италии с отставанием в один балл от лидирующего Наполи, который сыграл на один поединок больше;

- не сможет рассчитывать в матче на полузащитников Хуана Куадрадо и Федерико Бернардески; под вопросом участие главного бомбардира Гонсало Игуаина.

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Санчес, Вертонген, Дэвис - Дайер, Дембеле - Сон, Алли, Эриксен - Кэйн

Ювентус: Буффон - Лихтштайнер, Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро - Хедира, Пьянич, Матюиди - Дуглас Коста, Дибала, Манджукич

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