Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Шахтер - Рома

Против Ромы Шахтер проведет свою вторую официальную игру в 2018 году

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за событиями первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер - Рома.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер (Украина) - Рома (Италия) состоится завтра, 21 февраля, в 21.45 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Шахтере накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F, где оказался выше нидерландского Фейеноорда и итальянского Наполи, но уступил первенство английскому Манчестер Сити;

- против Ромы проведет вторую официальную игру в 2018 году;

- лидирует в чемпионате Украины с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Динамо;

- не сможет рассчитывать в матче на защитника Дарио Срну (дисквалификация) и полузащитника Максима Малышева (травма)

Что нужно знать о Роме накануне матча:

- вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе C, где оказалась выше азербайджанского Карабаха, испанского Атлетико и английского Челси;

- победила в трех предыдущих матчах кряду, но перед этим не могла выиграть в семи поединках подряд во всех турнирах;

- занимает третье место в чемпионате Италии с отставанием в 16 очков от лидирующего Наполи;

- не сможет рассчитывать в матче на защитника Рика Карсдорпа, а также полузащитников Максима Гоналона и Лоренцо Пеллегрини (травмы).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра

Рома: Алиссон - Бруно Перес, Фасио, Манолас, Коларов - Де Росси, Строотман - Ундер, Наингголан, Перотти - Джеко

НВ