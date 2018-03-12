Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Рома - Шахтер

В первом матче Шахтер победил Рому на своем поле со счетом 2:1

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома (Италия) - Шахтер (Украина) состоится завтра, 13 марта, в 21.45 по киевскому времени в Риме на стадионе Олимпико.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Шахтере накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей в один гол, за исключением счета 0:1, поскольку выиграл первый поединок на своем поле с результатом 2:1;

- не знает поражений в шести играх кряду во всех турнирах, каждая из которых оказалась победной;

- лидирует в чемпионате Украины с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя Динамо;

- не сможет рассчитывать в поединке на защитников Дарио Срну (дисквалификация), Додо и Сергея Кривцова (травма), а также полузащитника Максима Малышева (повреждение).

Что нужно знать о Роме накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет 1:0 или с разницей в два гола;

- потерпел два поражения в предыдущих семи матчах во всех турнирах при пяти победах;

- занимает третье место в чемпионате Италии с отставанием в 15 очков от лидирующего Ювентуса;

- не сможет рассчитывать в поединке на неосновных защитника Рик Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля.

Ориентировочные составы:

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Строотман - Юндер, Джеко, Перотти

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра

Ранее наставник Шахтера Паулу Фонсека порадовался, что все игроки команды подходят к матчу в оптимальных кондициях и без травм.

НВ