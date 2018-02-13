Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Реал - ПСЖ

Реал не проигрывает в 17 домашних поединках кряду в еврокубках

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Реал - ПСЖ.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Реал (Испания) - ПСЖ (Франция) состоится завтра, 14 февраля, в 21.45 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Реале накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе H, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму;

- не проигрывает в 17 домашних поединках кряду в еврокубках, но одержал лишь четыре победы в девяти предыдущих матчах во всех турнирах при двух поражениях;

- занимает четвертое место в чемпионате Испании, отстав от лидирующей Барселоны на 17 очков;

- не сможет рассчитывать в поединке на основного правого защитника Дани Карвахаля (дисквалификация).

Что нужно знать о ПСЖ накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе B, где выиграл борьбу у немецкой Баварии, шотландского Селтика и бельгийского Андерлехта;

- забил больше всех в групповом этапе, чем установил рекорд данной стадии турнира - 25 голов, и подходит к поединку с шестиматчевой победной серией во всех турнирах, при этом оказался сильнее в 14-ти из 15-ти предыдущих игр во всех турнирах при одном поражении;

- лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя в лице Монако;

- не сможет рассчитывать в матче на основных левого защитника Левена Курзава (травма) и центрального полузащитника Тиаго Мотту (физическая готовность).

Ориентировочные составы:

Реал: Навас - Начо, Рамос, Варан, Марсело - Каземиро, Кроос, Модрич - Бэйл, Бензема, Роналду

ПСЖ: Ареола - Дани Алвеш, Маркиньос, Тиаго Силва, Юри - Верратти, Диарра, Рабьо - Мбаппе, Кавани, Неймар

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