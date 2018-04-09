Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Манчестер Сити - Ливерпуль

В первом матче Ливерпуль выиграл на своем поле со счетом 3:0

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль начнется завтра, 10 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Манчестере на стадионе Этихад.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:

- выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет с разницей в четыре гола или по пенальти в случае результата 3:0, поскольку первый поединок завершился победой Ливерпуля со счетом 3:0;

- проиграл две предыдущих встречи во всех турнирах;

- лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 13 очков от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед;

- не сможет рассчитывать на защитников Бенжамена Менди и Джона Стоунза из-за травм, а участие их коллеги по амплуа Данило под вопросом по той же причине.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью, проиграет с разницей в два или три гола - в последнем случае должен обязательно забивать;

- во всех турнирах не проигрывает последние четыре матча; потерпел одно поражение в предыдущих 12 поединках;

- занимает третье место в чемпионате Англии с отставанием в 17 очков от лидирующего Манчестер Сити;

- не сможет рассчитывать из-за травм на защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, полузащитников Эмре Джана и Адама Лаллану, тогда как в силу дисквалификации игру пропустит хавбек Джордан Хендерсон; участие главного бомбардира Мохамеда Салаха под вопросом вследствие повреждения;

Ориентировочные составы:

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Делф - де Брейне, Фернандиньо, Сильва - Стерлинг, Агуэро, Сане

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

НВ