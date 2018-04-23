Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Ливерпуль - Рома

В активе лучшего бомбардира Ливерпуля Мохамеда Салаха уже 41 гол в этом сезоне

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Рома.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия) состоится завтра, 24 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше словенского Марибора, российского Спартака и испанской Севильи, после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту, а в четвертьфинала - английский Манчестер Сити;

- не знает поражений в последних семи поединках во всех турнирах при двух ничьих;

- занимает третье место в чемпионате Англии, отстав от уже ставшего чемпионом Манчестер Сити на 19 очков;

- не сможет рассчитывать на защитника Жоэля Матипа, а также игроков средней линии Эмре Джана и Адама Лаллану;

Что нужно знать про Рому накануне матча:

- вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказалась выше азербайджанского Карабаха, испанского Атлетико и английского Челси, после чего прошла в 1/8 финала украинский Шахтер, а в четвертьфинале - испанскую Барселону;

- не знает поражений в последних четырех поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- занимает третье место в чемпионате Италии, отстав от лидирующего Ювентуса на 18 очков;

- не сможет рассчитывать на защитника Рика Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля.

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Де Росси, Строотман, Наингголан - Перотти, Джеко, Юндер

НВ