Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Манчестер Сити (Англия) состоится завтра, 4 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:
- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше словенского Марибора, российского Спартака и испанской Севильи, после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту;
- потерпел одно поражение в предыдущих 10 поединках во всех турнирах при двух ничьих;
- занимает третье место в чемпионате Англии, отстав от лидирующего Манчестер Сити на 18 очков;
- не сможет рассчитывать в игре на защитников Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Рагнара Клавана, а также полузащитника Адама Лаллану (травмы); по той же причине под вопросом участие основного игрока средней линии Эмре Джана.
Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:
- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше нидерландского Фейеноорда, итальянского Наполи и украинского Шахтера;
- потерпел два поражения в предыдущих 14 поединках во всех турнирах при одной ничьей;
- лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед;
- не сможет рассчитывать в игре на защитника Бенжамена Менди и основного нападающего Серхио Агуэро (травмы).
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Данило - де Брейне, Фернандиньо, Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезуш, Сане
НВ
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