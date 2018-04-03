Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити

Два английских клуба сражаются за путевку в полуфинал Лиги чемпионов

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов Ливерпуль - Манчестер Сити.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Манчестер Сити (Англия) состоится завтра, 4 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше словенского Марибора, российского Спартака и испанской Севильи, после чего прошел в 1/8 финала португальский Порту;

- потерпел одно поражение в предыдущих 10 поединках во всех турнирах при двух ничьих;

- занимает третье место в чемпионате Англии, отстав от лидирующего Манчестер Сити на 18 очков;

- не сможет рассчитывать в игре на защитников Жоэля Матипа, Джо Гомеса и Рагнара Клавана, а также полузащитника Адама Лаллану (травмы); по той же причине под вопросом участие основного игрока средней линии Эмре Джана.

Что нужно знать про Манчестер Сити накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в своей группе, где оказался выше нидерландского Фейеноорда, итальянского Наполи и украинского Шахтера;

- потерпел два поражения в предыдущих 14 поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- лидирует в чемпионате Англии с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя Манчестер Юнайтед;

- не сможет рассчитывать в игре на защитника Бенжамена Менди и основного нападающего Серхио Агуэро (травмы).

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен - Салах, Фирмино, Мане

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Отаменди, Компани, Данило - де Брейне, Фернандиньо, Сильва - Стерлинг, Габриэл Жезуш, Сане

НВ