Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Ювентус - Реал

Предыдущий матч этих команд в финале Лиги чемпионов-2017 закончился победой Реала

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за первым поединком четвертьфинала Лиги чемпионов Ювентус - Реал.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Ювентус (Италия) - Реал (Испания) состоится завтра, 3 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Турине на стадионе Альянц Стэдиум.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Ювентус накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше греческого Олимпиакоса и португальского Спортинга, но проиграл пальму первенства Барселоне, после чего прошел в 1/8 финала Тоттенхэм с общим счетом 4:3;

- не проигрывает в 25 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих;

- лидирует в чемпионате Италии с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя Наполи;

- не сможет рассчитывать в игре на основных защитника Мехди Бенатья и полузащитника Миралема Пьянича (дисквалификации).

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму, после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ с общим счетом 5:2;

- потерпел лишь одно поражение в предыдущих 13-ти поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- занимает третье место в чемпионате Испании, отстав от лидирующей Барселоны на 13 очков;

- не сможет рассчитывать в игре на неосновного защитника Начо.

Ориентировочные составы:

Ювентус: Буффон - Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа - Хедира, Бентанкур, Матюиди - Дибала, Игуаин, Дуглас Коста

Реал: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Каземиро, Модрич, Кроос - Асенсио, Бензема, Роналду

НВ