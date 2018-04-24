Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Бавария - Реал

Бавария и Реал поспорят за путевку в финал Лиги чемпионов

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за ходом первого поединка полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария (Германия) - Реал (Испания) состоится завтра, 25 апреля, в 21.45 по киевскому времени в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Баварию накануне матча:

- вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказалась выше бельгийского Андерлехта и шотландского Селтика, но проиграла первенство французскому ПСЖ, после чего прошла в 1/8 финала турецкий Бешикташ, а в четвертьфинале - испанскую Севилью;

- не знает поражений в последних семи поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- досрочно стала чемпионом Германии за пять туров до завершения первенства;

- не сможет рассчитывать на полузащитников Артуро Видаля и Кингсли Комана (травмы);

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе, где оказался выше немецкой Боруссии Дортмунд и кипрского АПОЕЛа, но проиграл первенство английскому Тоттенхэму, после чего прошел в 1/8 финала ПСЖ, а в четвертьфинале - итальянский Ювентус;

- потерпел одно поражение в предыдущих 10-ти поединках во всех турнирах при двух ничьих;

- занимает третье место в чемпионате Испании, отстав от лидирующей Барселоны на 15 очков;

- под вопросом участие в игре неосновного защитника Начо.

Ориентировочные составы:

Бавария: Ульрайх - Киммих, Хуммельс, Боатенг, Алаба - Мартинес, Алькантара - Хамес, Мюллер, Рибери - Левандовски

Реал: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос, Иско - Бензема, Роналду

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