Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Барселона - Челси

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона - Челси.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона (Испания) - Челси (Англия) начнется сегодня, 14 марта, в 21.45 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
Что нужно знать о Барселоне накануне матча:
- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет вничью 0:0, поскольку первая игра завершилась со счетом 1:1;
- не знает поражений в предыдущих 14 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих (три - по 1:1 и одна - 0:0);
- лидирует в чемпионате Испании с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя Атлетико;
- не сможет рассчитывать в игре на защитника Нелсона Семеду и полузащитника Дениса Суареса (травмы).
Что нужно знать о Челси накануне матча:
- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет в результативную вничью, начиная с 2:2;
- проиграл пять из предыдущих 10 поединков во всех турнирах при четырех победах;
- занимает в чемпионате Англии пятое место с отставанием в 25 очков от лидирующего Манчестер Сити;
- не сможет рассчитывать в игре на защитника Давида Луиса и полузащитника Росса Баркли (травмы).
Ориентировочные составы:
Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо - Месси, Суарес
Челси: Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл - Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо - Виллиан, Мората, Азар
НВ
Комментарии
Правила комментирования