Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Барселона - Челси

В первом матче на поле Челси соперники не выявили победителя - 1:1

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона - Челси.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона (Испания) - Челси (Англия) начнется сегодня, 14 марта, в 21.45 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о Барселоне накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет вничью 0:0, поскольку первая игра завершилась со счетом 1:1;

- не знает поражений в предыдущих 14 поединках кряду во всех турнирах при четырех ничьих (три - по 1:1 и одна - 0:0);

- лидирует в чемпионате Испании с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя Атлетико;

- не сможет рассчитывать в игре на защитника Нелсона Семеду и полузащитника Дениса Суареса (травмы).

Что нужно знать о Челси накануне матча:

- выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, если выиграет или сыграет в результативную вничью, начиная с 2:2;

- проиграл пять из предыдущих 10 поединков во всех турнирах при четырех победах;

- занимает в чемпионате Англии пятое место с отставанием в 25 очков от лидирующего Манчестер Сити;

- не сможет рассчитывать в игре на защитника Давида Луиса и полузащитника Росса Баркли (травмы).

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба - Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо - Месси, Суарес

Челси: Куртуа - Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл - Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо - Виллиан, Мората, Азар

НВ