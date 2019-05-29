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Челси разгромил Арсенал и выиграл Лигу Европы

Вчера, 23:49
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Челси разгромил Арсенал и выиграл Лигу Европы - фото

REUTERS/Phil Noble

Все голы были забиты во втором тайме

В финале Лиги Европы-2019 Челси со счетом 4:1 разгромил лондонский Арсенал и завоевал трофей.

До перерыва команды не сумели забить, хотя каждая из них упустили минимум два момента для взятия ворот, но Пьер-Эмерик Обамеянг и Гранит Джака, а также Эмерсон и Оливье Жиру не добились успеха.

Во втором тайме Челси поставил все на свои места. На 49-й минуте Эмерсон навесил в штрафную соперника, где Жиру опередил защитника и головой отправил мяч в ближний угол.

На исходе часа игры счет стал 2:0. Это Эден Азар отдал пас под удар Педро, который беспрепятственно пробил в дальний угол ворот Арсенала.

На 65-й минуте тот же Азар реализовал пенальти, пробив почти по центру рамки оппонентов, тогда как их вратарь Петр Чех прыгнул в левый угол.

Чуть позже Алекс Ивоби красивым ударом размочил перевес Челси, однако на 72-м обороте секундной стрелки Азар сделал дубль после перепасовки с Жиру.

4:1 — Челси во второй раз в своей истории выиграл Лигу Европы.

Челси — Арсенал 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (с пенальти), 72 — Ивоби, 69

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 76) — Педро (Виллиан, 71), Жиру, Азар (Дзаппакоста, 89)

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Косельны, Монреаль (Гендузи, 66) — Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Ивоби, 66), Джака, Колашинац — Озил (Уиллок, 77) — Ляказетт, Обамеянг

Предупреждены: Педро, Кристенсен

НВ

Теги:   Арсенал (Лондон) ФК Челси Лига Европы Футбол

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