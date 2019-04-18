Лига чемпионов. Тоттенхэм в четвертьфинале драматично прошел Манчестер Сити - видео Сегодня, 00:11 944 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Andrew Yates Тоттенхэм за счет большего количества голов на выезде прошел Манчестер Сити REUTERS/Andrew Yates

В драматичном ответном поединке Лиги чемпионов Тоттенхэм со счетом 3:4 проиграл на выезде Манчестер Сити, но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.



Стартовые 11 минут выдалась феерическими, ведь по их итогам было забито сразу четыре мяча.

Сперва на 3-й минуте выпад хозяев завершился передачей Кевина де Брейне на Рахима Стерлинга, который эффектным обводящим ударом поразил цель. Спустя четыре оборота секундной стрелки счет сравнял Сон Хын Мин после обрезки Эмерика Лапорта.

Через три минуты он же удвоил перевес гостей обводящим ударом в результате контратаки после еще одной обрезки Лапорта. Тем не менее, сразу же результат стал равным, когда Бернарду Силва поразил ближний угол.

На исходе трети часа игры с лишним Сити снова вышел вперед. Бернарду Силва тонко отдал справа забегающему де Брейне, который прострелил на дальнюю стойку, а ее замкнул Стерлинг.

Нужный для себя перевес в два мяча манкунианцы обеспечили на 59-й минуте. Де Брейне классно обошел пару соперников и отличным пасом нашел Серхио Агуэро, а тот отметился ударом под ближнюю стойку.

Но Тоттенхэм сумел забить столь нужный ему третий мяч, когда после углового отметился Фернандо Льоренте. В добавленное время Стерлинг, казалось, вывел Сити в полуфинал своим точным ударом, но арбитр после просмотра повтора отменил взятие ворот из-за офсайда.

В полуфинале Тоттенхэм сыграет против Аякса.

Видео голов и обзор матча Ман Сити - Тоттенхэм

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:3 (первый матч - 0:1)

Голы: Стерлинг, 4, 11, Бернарду Силва, 11, Агуэро, 59 - Сон, 7, 10, Льоренте, 73

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Компани, Лапорт, Менди (Сане, 84) — де Брейне, Гюндоган, Д.Сильва (Фернандиньо, 63) — Стерлинг, Агуэро, Б.Силва

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз (Санчес, 90) — Сиссоко (Льоренте, 41), Ваньяма — Алли, Эриксен, Моура (Дэвис, 82) — Сон Хын Мин

Предупреждены: Сон, Сиссоко, Роуз, Ваньяма

В другом матче Ливерпуль со счетом 4:1 разгромил на выезде Порту и наряду с Аяксом, Барселоной и Тоттенхэмом стал полуфиналистом Лиги чемпионов.

НВ