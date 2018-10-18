Лидеры Барселоны высказали свое отношение к возможному возвращению Неймара - СМИ

В Барселоне провели обсуждение возможного возвращения в команду форварда сборной Бразилии Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, президент клуба Жозеп Бартомеу провел обсуждение с лидерами команды этого трансфера, чтобы узнать, как бразильца встретят в раздевалке после его ухода в ПСЖ в 2017 году.

Лидеры Барселоны поддерживают тесные отношения с Неймаром и уверены, что бразильца хорошо встретят и другие игроки команды.

Недавно появилась информация, что Неймар намерен вернуться в Барселону. Бразильский футболист якобы по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французскую команду, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

Летом прошлого года Пари Сен-Жермен объявил о трансфере нападающего за 222 млн евро, благодаря чему он стал самым дорогим футболистом в истории.