Лидер Тоттенхэма успел восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов
Лидер Тоттенхэма нападающий Кейн восстановился от травмы и может сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.
Форвард заявил, что уже тренируется с командой и если бы финал был уже сейчас, то он был бы готов выйти на поле, сообщает Daily Mail.
«Я чувствую себя хорошо и готов сыграть, но состав определять тренеру», — сказал Кейн.
Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не дал точного ответа относительно участия Кейна в финале.
«Я не утверждаю на 100 процентов, что он будет готов выйти в старте, начать матч в запасе или вообще не примет участия в матче, но мы очень довольны тем, как он идет на поправку», — сказал наставник «шпор».
В этом сезоне Кейн сыграл за Тоттенхэм в 36 матчах, в которых забил 24 гола.
Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде.
Гарри Кейн получил травму 12 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:0). Предполагалось, что восстановление может занять около трех месяцев.