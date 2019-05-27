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Лидер Тоттенхэма успел восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов

Вчера, 23:21
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Лидер Тоттенхэма успел восстановиться от травмы к финалу Лиги чемпионов - фото

Reuters/Matthew Childs

Кейн получил травму в четвертьфинальном ЛЧ матче против Манчестер Сити

Лидер Тоттенхэма нападающий Кейн восстановился от травмы и может сыграть в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Форвард заявил, что уже тренируется с командой и если бы финал был уже сейчас, то он был бы готов выйти на поле, сообщает Daily Mail.

«Я чувствую себя хорошо и готов сыграть, но состав определять тренеру», — сказал Кейн.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино не дал точного ответа относительно участия Кейна в финале.

«Я не утверждаю на 100 процентов, что он будет готов выйти в старте, начать матч в запасе или вообще не примет участия в матче, но мы очень довольны тем, как он идет на поправку», — сказал наставник «шпор».

В этом сезоне Кейн сыграл за Тоттенхэм в 36 матчах, в которых забил 24 гола.

Финал Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде.

Гарри Кейн получил травму 12 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:0). Предполагалось, что восстановление может занять около трех месяцев.

Теги:   Харри Кейн Лига Чемпионов ФК Ливерпуль Тоттенхэм

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