Лидер Шахтера отреагировал на слухи касательно его перехода в английский топ-клуб

Фред пока что не думает о трансфере в Манчестер Юнайтед

Полузащитник Шахтера Фред отреагировал на новые слухи касательно его возможного трансфера в английский Манчестер Юнайтед.

Как сообщает XSport, бразилец уверен, что агенты подберут ему самый лучший вариант для будущего трудоустройства, а он на данный момент сконцентрирован только на матчах за Шахтер в концовке сезона.

"Мои агенты работают и выберут для меня наилучший вариант. Пока что я сфокусирован на работе в Шахтере и буду отрабатывать здесь до последней минуты своей игры по контракту", - сказал Фред.

Накануне появилась информация, что Манчестер Юнайтед добился прогресса в переговорах по трансферу системообразующего полузащитника Шахтера Фреда за 57 миллионов евро.

Ранее в прессе фигурировала информация о переходе Фреда в Манчестер Юнайтед за 50 млн евро. По данным ряда СМИ, Шахтер намерен продать своего ведущего полузащитника за сумму минимум в 57,4 млн евро.

Недавно появилась информация, что Моуриньо рассматривает возможность приобретения Фреда среди желаемых новичков будущего лета. Сам полузащитник чемпиона Украины заявил, что его агенты делают все возможное для перехода его клиента в один из английских клубов.

Сообщалось, что бразильский футболист, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед. Эта информация появилась после того, как генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в МЮ.