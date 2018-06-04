Лидер Шахтера посетил базу английского клуба для медосмотра перед трансфером - медиа

Ведущий полузащитник Шахтера Фред посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом, сообщает The Mirror.

Британский таблоид опубликовал фотографию автомобиля, где якобы находился футболист, недалеко от базы английского клуба.

Как отмечает медиа, 25-летний игрок обойдется Юнайтед почти в 60 млн евро. В таком случае Фред станет первым подписанием для команды в межсезонье-2018.

Эту информацию подтверждает украинский портал FootballHub. По его данным, полузащитник в ближайшие часы подпишет соглашение с манкунианцами.

Согласно сообщениям ESPN, МЮ действительно близок к приобретению бразильского исполнителя. В то же время, авторитетный ресурс называет сумму трансфера в 55 млн евро.

На днях СМИ писали, что Шахтер повысил цену на Фреда до 70 млн евро. На бразильца якобы претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.