04 июня 2018, понедельник

Лидер Шахтера посетил базу английского клуба для медосмотра перед трансфером - медиа

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Шахтер продаст Фреда за 55-60 млн евро - СМИ
Фото: ФК Шахтер

Шахтер продаст Фреда за 55-60 млн евро - СМИ

Ведущий полузащитник Шахтера Фред посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом, сообщает The Mirror.

Британский таблоид опубликовал фотографию автомобиля, где якобы находился футболист, недалеко от базы английского клуба.

Как отмечает медиа, 25-летний игрок обойдется Юнайтед почти в 60 млн евро. В таком случае Фред станет первым подписанием для команды в межсезонье-2018.

Эту информацию подтверждает украинский портал FootballHub. По его данным, полузащитник в ближайшие часы подпишет соглашение с манкунианцами.

Согласно сообщениям ESPN, МЮ действительно близок к приобретению бразильского исполнителя. В то же время, авторитетный ресурс называет сумму трансфера в 55 млн евро.

На днях СМИ писали, что Шахтер повысил цену на Фреда до 70 млн евро. На бразильца якобы претендуют Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове