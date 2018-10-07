Лидер Шахтера получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок - видео

Полузащитник Шахтера Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари.
На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Тайсон покинул поле после этого эпизода.
По информации Трибуны, хавбек Шахтера травмировал крестообразные связки и выбыл, как минимум, на месяц. Таким образом, он точно не сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Напомним, Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.
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