07 октября 2018, воскресенье

Лидер Шахтера получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок - видео

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Тайсон пропустит минимум месяц
Фото: ФК Шахтер

Тайсон пропустит минимум месяц

Полузащитник Шахтера Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари.

На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Тайсон покинул поле после этого эпизода.

По информации Трибуны, хавбек Шахтера травмировал крестообразные связки и выбыл, как минимум, на месяц. Таким образом, он точно не сыграет в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Напомним, Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.

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