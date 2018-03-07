Лидер Шахтера отказался продлевать контракт с клубом - СМИ

Полузащитник Шахтера Бернард отказался продлевать контракт с донецким клубом, сообщает Goal.com.

По информации источника, бразильца не устроили предложения "Горняков" и летом он покинет команду в статусе свободного агента.

Кроме того, по данным сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, Бернард летом может перейти летом в миланский Интер. Агент игрока якобы уже предложил услуги бразильца "Нерадзурри".

В конце февраля появилась информация, что агент ведущего полузащитника Шахтера Бернарда Адриано Спадото занялся поисками нового клуба для своего клиента.

Недавно стало известно, что Наполи отказался от идеи приобретения футболиста "Горняков" из-за слишком больших финансовых требований бразильца.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб заинтересовался атакующими полузащитниками донецкой команды Бернардом и Тайсоном.