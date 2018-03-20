Лидер Шахтера о своем уходе: Мои агенты работают над переходом в английский клуб

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Манчестер Сити по-прежнему интересуется Фредом (справа) - игрок
Фото: ФК Шахтер

Манчестер Сити по-прежнему интересуется Фредом (справа) - игрок

Ведущий полузащитник Шахтера Фред заявил о том, что его агенты делают все возможное для перехода его клиента в один из английских клубов.

В интервью ESPN бразильский футболист признался, что им интересовался и по-прежнему интересуются Манчестер Сити, который зимой даже сделал чемпиону Украины предложение о трансфере, но не спешил с его подписанием из-за невозможности заявить на Лигу чемпионов, поскольку в этом сезоне он уже был заигран за донецкий коллектив.

По его словам, менеджер английской команды Пеп Гвардиола с ним не общался, однако представители этого клуба выходили на агента Фреда. Полузащитник выразил сожаление, что сторонам не удалось договориться о переходе. Игрок Шахтера признался, что хотел бы выступать в английской Премьер-лиге и был бы счастлив защищать цвета Сити, Манчестер Юнайтед, Челси или Арсенала.

"Мои агенты делают все возможное, чтобы в следующем сезоне я оказался в Англии", - отметил Фред.

Сообщалось, что бразильский футболист, скорее всего, станет игроком Манчестер Юнайтед после своего ухода летом. Эта информация появилась после того, как генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что Фред уйдет летом либо в Манчестер Сити, либо в МЮ.

В феврале СМИ писали о том, что полузащитник будущим летом станет игроком Сити. Эти сообщения подтверждает бывший наставник Шахтера Мирча ЛуческуПозже медиа узнали, что ПСЖ также хочет летом подписать бразильского игрока.

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