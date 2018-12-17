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Лидер Шахтера о своем будущем: клубу сложно меня отпустить

Сегодня, 22:02
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Контракт Тайсона с Шахтером действует до 2021 года

Ведущий полузащитник Шахтера Тайсон высказался по поводу слухов о его возвращении на родину в Бразилию.

В комментарии UOL Esporte 30-летний футболист отметил, что после каждого его приезда в родную страну, там начинают говорить о его возможном возвращении.

"Иногда кажется, что я чем-то виноват, будто это не происходит из-за меня. Но моему клубу очень сложно меня отпустить", - добавил Тайсон.

В августе наставник Шахтера Паулу Фонсека заверил, что лидер донецкого клуба останется в команде. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2021 года.

Сообщалось, что Тайсон мог летом подписать контракт с итальянской Ромой. Эту информацию подтверждал представитель игрока Диего Дорнеллес.

Ведущий полузащитник Шахтера даже намекал, что вскоре перейдет в итальянскую команду: защитник римского клуба Жуан Жезуш написал "приходи" под постом бразильского футболиста в Instagram, на что тот ответил: "иду".

Теги:   Тайсон ФК Шахтер Трансферы Футбол

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