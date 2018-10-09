Лидер Шахтера минимум на месяц оказался вне игры

Ведущий полузащитник Шахтера Тайсон пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.
Как сообщает официальный канал донецкого клуба в YouTube, бразильский футболист получил повреждение медиальной боковой связки коленного сустава.
"Восстановление будет начинаться с физиотерапии, занятия в зале, фитнес, беговая работа и постепенное возвращение к общей группе", - заявил врач Шахтера Дмитрий Скибинский.
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Тем самым полузащитник не поможет команде в матчах Премьер-лиги против Десны, Арсенала, Олимпика и Динамо, а также в поединках Лиги чемпионов против Манчестер Сити.
Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.
Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.
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