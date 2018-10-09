09 октября 2018, вторник

Лидер Шахтера минимум на месяц оказался вне игры

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Тайсон получил повреждение медиальной боковой связки коленного сустава
Фото: ФК Шахтер

Тайсон получил повреждение медиальной боковой связки коленного сустава

Ведущий полузащитник Шахтера Тайсон пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

Как сообщает официальный канал донецкого клуба в YouTube, бразильский футболист получил повреждение медиальной боковой связки коленного сустава.

"Восстановление будет начинаться с физиотерапии, занятия в зале, фитнес, беговая работа и постепенное возвращение к общей группе", - заявил врач Шахтера Дмитрий Скибинский.

Тем самым полузащитник не поможет команде в матчах Премьер-лиги против Десны, Арсенала, Олимпика и Динамо, а также в поединках Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Тайсон получил серьезную травму в матче 11-го тура чемпионата Украины против луганской Зари. На 74-й минуте встречи против бразильца грубо сыграл Игорь Харатин, за что получил желтую карточку. Пострадавший покинул поле после этого эпизода.

Шахтер не смог обыграть Зарю в матче 11-го тура Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове